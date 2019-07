50 Jahre Mondlandung: ARD-alpha zeigt Originalaufnahmen

© NASA

Am 21. Juli 1969 betraten im Zuge der Mission "Apollo 11" die ersten Menschen den Mond. Zum 50-jährigen Jubiläum dieses Weltereignisses wird ARD-alpha noch einmal die Originalübertragungen von damals zeigen. Drumherum gibt es viele weitere Sendungen.



10.07.2019 - 15:33 Uhr von Kevin Hennings 10.07.2019 - 15:33 Uhr

Am 21. Juli 2019 jährt sich die erste Mondlandung zum 50. Mal. Im Zuge dieses Weltgeschehens haben n-tv und Welt bereits angekündigt, ihr Programm dementsprechend anzupassen und zahlreiche Geschichten über das Universum zu präsentieren. Auch ARD-alpha hat nun bekanntgegeben, das Jubiläum zu zelebrieren. Highlight des Themenschwerpunkts wird die Wiederholung der Originalübertragung von 1969 in voller Länge. Diese wird, wie schon vor 50 Jahren, in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli gezeigt, los geht's ab 0:20 Uhr. Die Mondlandung soll im Programmablauf aber von zahlreichen weiteren Sendungen begleitet werden.

Angekündigte Produktionen sind beispielsweise ein TV-Porträt des deutschen Raumfahrtmediziners Hubertus Strughold, der an der Mission Apollo 11 beteiligt war, und die Sondersendung "Ein großer Schritt für die Menschheit" mit Wissenschaftsmoderator Karsten Schwanke. Sibylle Anderl, die neue Astro-Expertin bei ARD-alpha, führt außerdem ein Exklusivinterview mit Charles Duke, dem zehnten Menschen, der je den Mond betreten hat.

Auch ein Teil des Mondlande-Specials ist der Bayerische Rundfunk, der ebenfalls viele Dokumentationen, Wissensendungen, Expertengespräche, Hörspiele und mehr ins Programm nehmen wird. So sendet Bayern 2 unter anderem eine Hörspielserie über (pop-)geschichtliche Weltraummythen.

Ein Teil der Sendetermine in der Übersicht:

Samstag, 13. Juli 2019

ARD-alpha, 19:30 Uhr: nacht:sicht: Neues aus dem All (Neuproduktion)

ARD-alpha, bis Freitag täglich um 19:15 Uhr: Der Mond, fünfteilige Reihe.

ARD-alpha, bis Donnerstag täglich um 20:15 Uhr: Das Abenteuer Weltraum - Die großen Missionen der NASA

ARD-alpha, 21:05 Uhr: Ein großer Schritt für die Menschheit - 50 Jahre Mondlandung

ARD-alpha, 21:50 Uhr: Sibylle Anderl im Gespräch mit dem Astronauten Charles Duke

ARD-alpha, 21:05 Uhr: Kubrick, Nixon und der Mann im Mond

ARD-alpha, 22 Uhr: alpha-thema Gespräch: "Wissenschaft contra Verschwörungstheorie"

BR Fernsehen, 23:15 Uhr: nacht:sicht: Neues aus dem All (Neuproduktion)

ARD-alpha, 21:05 Uhr: Unser Mond - Mythen und Fakten

BR Fernsehen, 22 Uhr: Im Schatten der Mondlandung

ARD-alpha, 20:15 Uhr und 21:05 Uhr: Kosmonauten - Wie Russland den Wettlauf ins All gewann

BR Fernsehen, 0:40 Uhr: Moon - Die dunkle Seite des Mondes

ARD-alpha, 0:20: Space Night - Die Mondlandung

Hörspiele:

Montag, 15. Juli 2019

Bayern 2, 9:05 Uhr: radioWissen: "Wernher von Braun - Ein deutscher Ingenieur ohne Skrupel?"

Bayern 2, 18:05 Uhr: IQ - Wissenschaft und Forschung: "Die Rückkehr zum Mond. Vom 'kleinen Schritt' zum 'großen Sprung'" (Neuproduktion)

Bayern 2, 19:05 Uhr: radioFeature: "50 Jahre nach Neil Armstrong. Warum es einen neuen Wettlauf zum Mond gibt" (Neuproduktion)

Bayern 3, 12 Uhr: Update: Talk mit einem Experten aus der BR-Wissenschaftsredaktion: "Was hat uns die Mondlandung gebracht?"

Auch Geo Television ruft eine außerordentliche Programmplanung ein, die ebenfalls als Online-Stream bei TV Now und im Geo Television Channel bei Amazon Prime zu zur Verfügung stehen.

Der Themenabend im Überblick:

18:40 Uhr Fight For Space – Nie wieder Weltraum

20:15 Uhr Die Ersten am Mond – Die Apollo 8-Mission / Deutschlandpremiere

22:15 Uhr Im Schatten des Mondes

23:55 Uhr Mission Control – Helden aus der zweiten Reihe

01:30 Uhr Last Man On The Moon – Die Gene Cernan Story

