AXN holt Horror-Serie "Into the Dark" nach Deutschland

Ab September wird AXN "Into the Dark" zeigen - eine Anthologie-Serie, in der es jede Woche einen neuen Horrorfilm zu sehen gibt. Die Macher der Produktion verantworteten einst auch schon "Paranormal Activity".



10.07.2019 - 16:18 Uhr von Kevin Hennings 10.07.2019 - 16:18 Uhr

Der Sony Pictures-Sender AXN lädt zum Gruseln ein: Ab Donnerstag, den 5. September, wird die Horror-Anthologie-Serie "Into the Dark" ausgestrahlt. In den USA ist die Serie bei Hulu zu sehen. Los geht es im wöchentlichen Rhythmus um jeweils 22:55 Uhr. Die von Blumhouse Productions ("Get Out", "Paranormal Activity") umgesetzte Serie erzählt in zwölf düsteren Episoden zwölf verschiedene Geschichten, die wie Filme aufgebaut sind. Neben der linearen Ausstrahlung sind alle Folgen außerdem in den AXN-Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, MagentaTV und Prime Video Channels auf Abruf verfügbar.

Eine der Episoden hört auf den Titel "Halloween" und dreht sich dementsprechend um den beliebten Feiertag, an dem ein kultivierter und selbstsicherer Auftragsmörder Schwierigkeiten bekommt, seine Arbeit zu verrichten. Alle halten ihn und die Leiche, die er entsorgen möchte, für ein Kostüm. In den Hauptrollen spielen neben Tom Bateman ("Murder on the Orient Express") auch Rebecca Rittenhouse ("The Mindy Project"), David Hull ("Crazy Ex-Girlfriend") und Ray Santiago ("Ash vs Evil Dead") mit.



