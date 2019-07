RTL macht schon wieder ein News-Special um 20:15 Uhr

© RTL

Bei RTL experimentiert man weiter fleißig mit News-Sondersendungen. An diesem Mittwoch nimmt man erneut zur besten Sendezeit ein "RTL Aktuell Spezial" ins Programm, es geht um kriminelle Kinder und Jugendliche. Zuletzt hatte das Thema für viele Schlagzeilen gesorgt.



10.07.2019 - 15:48 Uhr von Timo Niemeier 10.07.2019 - 15:48 Uhr

RTL wird sein Programm erneut sehr kurzfristig ändern. Am heutigen Mittwoch, den 10. Juli, zeigt man zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ein 15-minütiges "RTL Aktuell Spezial". Inhaltlich will man sich dann mit kriminellen Kindern und Jugendlichen beschäftigen. In den vergangenen Tagen gab es gleich mehrere Fälle, in denen Kinder unter 14 Jahren an Sexualdelikten beteiligt gewesen sein sollen. Das Medien-Echo war entsprechend groß.

Moderiert wird das "RTL Aktuell Spezial" von Maik Meuser. Er will der Frage nachgehen, wie die Gesellschaft darauf reagieren kann und ob es womöglich schärfere Gesetze braucht. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich jeweils um 15 Minuten, das ist an diesem Mittwoch allerdings kein großes Problem. In der Primetime zeigt RTL ohnehin nur eine Wiederholung der Rankingshow "Die 25". Dort geht es um "die bizarrsten Alltagssituationen, in denen auch Sie morgen landen könnten". Die RTL-Zuschauer erwartet um 20:30 Uhr also ein inhaltlich recht harter Schnitt.

RTL hat zuletzt verstärkt mit News-Sondersendungen experimentiert, auch auf verschiedenen Sendeplätzen. Ende Juni zeigten die Kölner um 20:15 Uhr ein Special zur Hitzewelle, ein paar Tage später beschäftigte man sich in einer Sondersendung um 18 Uhr mit den Waldbränden in Mecklenburg-Vorpommern. Davor veranstaltete man zum Tod von Niki Lauda kurzerhand einen ganzen Themenabend. Bei RTL will man aktueller werden und auch mal kurzfristig aus dem bestehenden Programmschema ausbrechen. Bislang hat das auch wunderbar funktioniert. Die beiden Sondersendungen von "RTL Aktuell" holten sehr gute Quoten und auch der Lauda-Themenabend lief über weite Strecken gut, insofern wird man sich beim Sender in der Strategie bestätigt fühlen.

