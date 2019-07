Fox zeigt ab September die dritte "Snowfall"-Staffel

© Fox

Der Pay-TV-Sender Fox holt Ende September seine Drogen-Serie "Snowfall" zurück ins Programm. In der in Los Angeles gedrehten Serie geht es auch in der nunmehr dritten Staffel um die Anfänge der Crack- und Kokain-Epidemie.



11.07.2019 - 16:07 Uhr von Kevin Hennings 11.07.2019 - 16:07 Uhr

Wie Fox nun bekanntgegeben hat, wird auch die dritte Staffel von "Snowfall" im Programm des Senders zu finden sein. So werden ab dem 25. September immer mittwochs ab 21 Uhr Doppelfolgen gezeigt, die einmal mehr in die düsteren Anfänge der Crack-Kokain-Epidemie eintauchen. Die Weltpremiere der zehn Episoden starken Staffel erfolgte erst gestern in der Nacht auf den 11. Juli beim Muttersender FX.

In "Snowfall" wird die auf realen Vorbildern beruhende Geschichte des Crack-Aufstiegs als weit verbreitete Droge in den USA erzählt. Im Zentrum stehen Franklin Saint (Damson Idris), ein junger 'Unternehmer' der Straße, der mexikanische Wrestler Gustavo Zapata (Sergio Peris-Mencheta), der CIA-Agent Teddy McDonald (Carter Hudson), der beginnt, die US-nahen Contra-Rebellen in Nicaragua finanziell zu unterstützen, und Lucia Villanueva (Emily Rios), die Nichte eines mexikanischen Drogenbarons.

In der dritten Staffel befinden wir uns in Los Angeles im Sommer 1984: Die Crack-Epidemie verbreitet sich weiterhin in rasender Geschwindigkeit und verändert nachhaltig die Machtverhältnisse zwischen organisiertem Verbrechen und Justiz. Spät, aber vielleicht nicht zu spät, reagieren die Behörden auf die neue Gefahr. Polizei-Sergeant Andre Wright (Marcus Henderson) nimmt den aufstrebenden Drogenbaron FranklinSaint (Damson Idris) und dessen Organisation ins Visier.

Wright ahnt allerdings nicht, dass andere Kräfte in den USA seine Bemühungen unterminieren: Um den Kampf rechtsgerichteter Contra-Rebellen gegen die sozialistische Regierung von Nicaragua zu finanzieren, sorgt CIA-Agent Teddy McDonald (Carter Hudson) dafür, dass die Aufständischen ihr Kokain ungehindert nach L.A. liefern können. Dabei setzt er auf Gustavo 'El Oso' Zapata (Sergio Peris-Mencheta) und die Villanueva-Familie.

Die Premiere der dritten Staffel kann vom einstigen Produzenten und Erfinder John Singleton ("Boyz' n the Hood") leider nicht mehr miterlebt werden. Er verstarb im vergangenen April, nachdem er einen Schlaganfall hatte.

Teilen