Tele 5 unterbricht Dauerwerbesendungen für "Rookie Blue"

© RTL

Tele 5 nimmt bereits ab der übernächsten Woche die kanadische Krimiserie "Rookie Blue" ins Programm. Das überraschendste daran ist der Sendeplatz: Sie läuft künftig am Vormittag inmitten stundenlanger Dauerwerbesendungen.



14.07.2019 - 12:48 Uhr von Uwe Mantel 14.07.2019 - 12:48 Uhr

Eigentlich setzt Tele 5 im Tagesprogramm von den Morgenstunden bis um 16 Uhr auf die Einnahmen aus Dauerwerbesendungen statt in diesen zuschauer- und umsatzärmeren Zeiten auf die Quoten zu schielen. Um so überraschender ist, dass diese stundenlangen Werbesendungen ab dem 22. Juli montags bis freitags um 10 Uhr für knapp eine Stunde für eine Serie unterbrochen werden. Dann läuft dort nämlich die kanadische Produktion "Rookie Blue".

Die Serie versuchte, das Erfolgsrezept von "Grey's Anatomy" vom Krankenhaus ins Polizeirevier zu übertragen. Im Mittelpunkt steht der Alltag von fünf jungen Polizistinnen und Polizisten eines fiktiven Reviers, die direkt von der Polizeiakademie kommen und sich bei den ersten Einsätzen auf der Straße bewähren müssen. Zugleich geht es aber auch um ihre Beziehungen untereinander.

Insgesamt wurden sechs Staffeln produziert, von denen in Deutschland bislang aber nur vier im Pay-TV ausgestrahlt wurden. Neue Folgen liefen bei 13th Street dabei zuletzt 2014 - die letzten beiden Staffeln werden nach so langer Pause nun also wohl kaum noch den Weg in die deutsche Synchronisation finden. RTL gab der Serie 2013 am Samstagnachmittag kurzzeitig eine Chance, zog allerdings schon nach elf ausgestrahlten Folgen aufgrund sehr schwacher Quoten wieder den Stecker. Tele 5 stehen ab der dritten Woche also sogar Free-TV-Premieren zur Verfügung.

Teilen