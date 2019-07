Langjähriger Chefredakteur Jochen Kalka verlässt "w&v"

© w&v/Th. Dashuber

Nachdem das Fachmagazin "werben & verkaufen" ("w&v") seit einiger Zeit nur noch monatlich erscheint, verlässt nun der langjährige Chefredakteur Jochen Kalka das Unternehmen. Sein Nachfolger steht bereits fest: Es ist der bisherige Online-Chef.



15.07.2019 - 11:38 Uhr von Timo Niemeier 15.07.2019 - 11:38 Uhr

Der Umbruch beim Fachmedium "werben & verkaufen" geht weiter. Seit diesem Jahr erscheint die Zeitschrift nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch 15 Mal pro Jahr. Den "Kontakter" hat der Verlag Werben & Verkaufen, der zur Südwestdeutschen Medienholding gehört, zuletzt in gedruckter Form komplett eingestellt, geblieben ist ein digitales Magazin. Und nun kommt es auch zu personellen Veränderungen: "w&v"-Chefredakteur Jochen Kalka verlässt das Unternehmen.

Die Trennung erfolge in "freundschaftlichem Einvernehmen", wie es in einer Pressemitteilung der Südwestdeutschen Medienholding heißt. Kalka absolvierte bereits 1992 ein Volontariat bei "w&v". Nach Stationen als Pressesprecher kehrte er 1999 zum Fachmagazin zurück, zunächst als Ressortleiter und seit 2000 als Chefredakteur "Media & Marketing". 2006 übernahm er die gesamte Chefredaktion. Kalka selbst sagt zu seinem Abschied: "Der Verlag war mein Leben, der Teamgeist in der Redaktion ist einmalig, dafür bin ich sehr dankbar. Auch dass mir der Verlag immer viel Spielraum ließ, dass ich viel bewegen konnte. W&V mit den großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werde ich sehr vermissen. Ich glaube an die Menschen bei W&V und wünsche dem Verlag weiterhin das Beste!" In den nächsten Monaten will sich Kalka beruflich neu orientieren, der Branche dabei aber treu bleiben. Geschäftsführer Christian Meitinger bedankte sich bei Kalka und erklärte in einer Stellungnahme: "Er verstand es, mit der gesamten Branche in engem, vertrauensvollem Kontakt zu sein. So war er stets am Puls der Themen, die er mit großem Gespür und intensiver Leidenschaft umsetzte oder von seinen Kolleginnen und Kollegen umsetzen ließ. Kalka stand für W&V. Das zeigt sich auch in den verlegerischen Daten, etwa in der stabilen Auflage des Printobjekts, das seit dem letzten Relaunch, den das Team zum Jahreswechsel durchgeführt hat, wieder richtig gut dasteht." Wie es künftig personell beim Fachmagazin weiter geht, steht bereits fest. So wird Digital-Chefredakteur Holger Schellkopf auch die Verantwortung für das gedruckte Heft übernehmen. Zudem werden Verena Gründel, Stefan Lara Torres und Rolf Schröter künftig als Mitglieder der Chefredaktion agieren.

