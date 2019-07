Amazon-Doku über Borussia Dortmund erscheint im August

© Amazon

Nachdem Amazon in der ersten Staffel von "All or Nothing" Manchester Citys Innenleben beleuchtete, steht nun das deutsche Pendant in den Startlöchern. Die Doku-Reihe "Inside Borussia Dortmund" über die Saison 2018/19 startet Mitte August.



17.07.2019 - 10:43 Uhr von Kevin Hennings 17.07.2019 - 10:43 Uhr

Doku-Reihen wie "Juventus Turin - Der Rekordmeister" oder auch die "All or Nothing"-Staffel mit Manchester City im Rücken Pep Guardiolas haben es seit längerem bewiesen: Langzeitbegleitungen von Fußballklubs sind im Trend. Im Mai kündigte Amazon deswegen an, dass mit dem BVB auch ein deutscher Profiklub Teil dieses Genres werden soll. Nun wurde bekanntgegeben, dass "Inside Borussia Dortmund" nicht mehr lange mit seiner weltweiten Veröffentlichung auf sich warten lässt: Los geht es am 16. August bei Amazon Prime Video. Eine große Premiere ist für den 14. August im Signal-Iduna-Park geplant, dem Heimatstadion des BVB.

Bingen wird zunächst nicht möglich sein, da die ersten drei Episoden der vierteiligen Doku-Serie wöchentlich jeden Freitag erscheinen werden - jeweils vor den Bundesligaspielen des BVB gegen den 1. FC Köln, Union Berlin und Bayer Leverkusen. Durch eine Länderspielpause wurde die Veröffentlichung der letzten Episode für den 13. September angesetzt.

Das von Aljoscha Pause ("Being Mario Götze") inszenierte "Inside Borussia Dortmund" dokumentiert den furiosen Start in die vergangene Bundesliga-Saison, in der der BVB zu alter Stärke zurückgefunden und neuen Zusammenhalt entwickelt hat. Mit herausragenden Leistungen auf dem Spielfeld katapultierte sich das lange ungeschlagene Team schnell an die Tabellenspitze. Auf den starken Einstieg folgten jedoch erste Hindernisse und eine beschwerliche Rückkehr aus der Winterpause.

In der Bestandsaufnahme sollen die Schwierigkeiten der Mannschaft, an die Ergebnisse der Hinrunde anzuknüpfen, und wie der Vorsprung auf die Konkurrenz stetig schwand, beleuchtet werden. Der unerbittliche Kampf um die Deutsche Meisterschaft, der in einem der spannendsten Saisonfinale seit Jahren gipfelte, wird hier von einer gänzlich neuen Perspektive eingefangen. Neben intimen Einblicken kommen in "Inside Borussia Dortmund" Stars der Mannschaft wie Marco Reus, Axel Witsel oder Jadon Sancho ebenso zu Wort, wie Cheftrainer Lucien Favre und Protagonisten der Vereinsführung, darunter Hans-Joachim Watzke, der Vorsitzende der BVB-Geschäftsführung. Auch der ehemalige BVB- und jetzt Liverpool-Cheftrainer Jürgen Klopp legt seine Sicht der Dinge dar.

"Wir hätten uns keinen passenderen Titel wünschen können als Inside Borussia Dortmund, denn diese Serie bietet tatsächlich einen noch nie dagewesenen Einblick in unseren Verein, den wir gerne bereit waren zu geben", erklärt Carsten Cramer, Marketing-Chef bei Borussia Dortmund. "Von dem was ich bisher gesehen habe, weiß ich, dass sich Amazon Prime-Mitglieder auf einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen einer professionellen Fußballmannschaft freuen können. Wir zeigen, wer wir sind und wofür wir stehen – für Intensität, Leidenschaft und Ehrgeiz – und wollen damit weltweit bestehende und neu dazugewonnene Freunde des Vereins sowie hoffentlich auch zukünftige Fans von Borussia Dortmund erreichen."

