Christian Lindner verlässt die "BamS" schon wieder

Nur etwas länger als ein Jahr lang war Christian Lindner Vize-Chefredakteur bei der "Bild am Sonntag" ("BamS"), nun verlässt der den Springer-Titel schon wieder. Einen direkten Nachfolger gibt es nicht, Lindner will dem Journalismus treu bleiben.



18.07.2019 - 16:13 Uhr von Timo Niemeier 18.07.2019 - 16:13 Uhr

Am 1. April des vergangenen Jahres wurde Christian Lindner Vize-Chefredakteur bei der "BamS", nun verlässt er Axel Springer bereits wieder. Das hat der Journalist nun via Twitter angekündigt. Wie Axel Springer mittlerweile bestätigt hat, verlässt Lindner den Verlag auf eigenen Wunsch. Wohin es ihn ziehen wird, ist unklar. Bei Twitter erklärte er jedoch, auch künftig im Journalismus arbeiten zu wollen.

Einen direkten Nachfolger soll es für Lindner bei der "BamS" nicht geben. Seine Aufgaben sollen sich künftig Christoph Hülskötter, Kayhan Özgenc und Saulo Santana teilen. Hülskötter und Özgenc sitzen auch jetzt bereits in der Chefredaktion der Sonntagszeitung, Santana ist Art Director der "BamS". Vor seiner Zeit bei Springer arbeitete Christian Lindner bei der "Rhein-Zeitung", hatte sich dort 2017 aber mit Verleger Peter Twer überworfen und musste daher gehen.

