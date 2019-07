Michael Kessler macht Samstagabendshow am Freitag

© rbb/Peter Scholl

Ende August präsentiert Michael Kessler im RBB ein neues Format, das auf den Titel "Showtime, Herr Kessler!" hört. Auf ein Studio mit großer Showtreppe muss der Komiker aber verzichten, stattdessen ist er in ganz Berlin unterwegs.



20.07.2019 - 11:38 Uhr von Timo Niemeier 20.07.2019 - 11:38 Uhr

Der RBB hat eine neue Show mit Michael Kessler in Aussicht gestellt, die liest sich aber zumindest auf dem Papier recht ungewöhnlich. "Showtime, Herr Kessler!" ist nämlich keine klassische Show mit Treppe und Shiny Floor. Statt einem Studio ist Kessler in dem Format in ganz Berlin unterwegs und macht die Hauptstadt zu seiner Bühne. Die erste Ausgabe der Show gibt es am 30. August ab 20:15 Uhr im RBB zu sehen.

Der Sender kündigt das Format als "erste Samstagabendshow am Freitagabend" an. Bei seinem Streifzug quer durch Berlin trifft er auch auf Menschen, die seine Gäste und Kandidaten sein sollen. Kessler wird sich unter anderem im Schlamm von Karlshorst wälzen und dem Zoologischen Garten oder der Waldbühne einen Besuch abstatten. Darüber hinaus hat der RBB aber auch prominente Gesichter für die erste Ausgabe versprochen, so sind Ende August zum Auftakt auch Inka Bause und Howard Carpendale mit dabei.

