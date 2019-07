Hoersch ist ab September erstmals "Lena Lorenz"

© ZDF/Susanne Bernhard

Das ZDF wird ab Anfang September vier neue Folgen von "Lena Lorenz" zeigen, die Zuschauer müssen sich dann aber auf Veränderungen einstellen. Patricia Aulitzky hat die Reihe verlassen, die Rolle der titelgebenden Hebamme wird künftig von Judith Hoersch gespielt.



22.07.2019 - 18:21 Uhr von Timo Niemeier 22.07.2019 - 18:21 Uhr

Judith Hoersch wird ab Anfang September erstmals in ihrer neuen Rolle als "Lena Lorenz" zu sehen sein. Das ZDF hat die Rückkehr der Reihe angekündigt: Ab dem 5. September sind auf dem bekannten Sendeplatz am Donnerstagabend insgesamt vier neue Folgen zu sehen. Die letzten vier Fälle mit Patricia Aulitzky in der Hauptrolle erreichten im Herbst 2018 im Schnitt mehr als fünf Millionen Menschen und 17,0 Prozent Marktanteil.

In den neuen Folgen der Heimat-Reihe muss sich Lena Lorenz unter anderem von ihrem Verlobten Quirin (Jens Atzorn) verabschieden, der nach München geht. Lorenz selbst wird in Himmelsruh weiterhin gebraucht: Melanie Hofmann bekommt kurz vor der Geburt eine Panikattacke. Lorenz entdeckt daraufhin ein schreckliches Geheimnis der schwangeren Frau. Produziert wird "Lena Lorenz" von Ziegler Film Berlin.

