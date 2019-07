Goldene Kamera Digital Award: YouTube erneut an Bord

© Funke

Wie im vergangenen Jahr so macht Funke auch bei der dritten Auflage des "Goldene Kamera Digital Awards" gemeinsame Sache mit YouTube. Erneut wird dort die Verleihung live gestreamt. Einen Wechsel gibt es auf den Moderationsposten



23.07.2019 - 11:17 Uhr von Uwe Mantel 23.07.2019 - 11:17 Uhr

Als die Funke-Mediengruppe ihrer "Goldenen Kamera" im Jahr 2017 noch einen Digital-Award zur Seite stellte, hieß der Partner noch ZDFneo - wo die Verleihung allerdings kaum Publikum fand. Im vergangenen Jahr stieg dann YouTube als Partner ein. Diese Kooperation wird auch in diesem Jahr fortgesetzt: Die dritte Auflage des "Goldene Kamera Digital Awards" wird wieder im Rahmen des "YouTube Festivals" im Berliner Kraftwerk am 26. September verliehen und live auf YouTube übertragen.

Durch den Abend führen werden in diesem Jahr Linda Zervakis und Daniele Rizzo, die somit Steven Gätjen und Jeannine Michaelsen ablösen. Vergeben wird der Preis in diesem Jahr in acht Kategorien. Weggefallen ist die Sport-Kategorie, dafür wird nun zuästzlich der beste Newcomer geehrt. Ansonsten bleibt alles weitgehend beim Alten: Für die Kategorien "Best of Comedy & Entertainment", "Best of Education & Coaching", "Best of Information", "Best Newcomer "und "Best Brand Channel" legt eine Jury zunächst jeweils drei Nominierte und schließlich den Sieger fest. Zudem wird eine Persönlichkeit von der Jury mit einem „Special Award“ für herausragende Leistungen im Netz geehrt. In den Kategorien "Best Music Act" und "Best of Let’s Play & Gaming" wird per Online-Voting über die Sieger entscheiden.

Der Jury gehören in diesem Jahr neben den Funke-Chefredakteuren Carsten Erdmann, Christian Hellmann und Marie Todeskino sowie Andreas Briese von YouTube unter anderem etliche Preisträger der vergangenen Jahre an.

