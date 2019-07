RTL mit XXL-Hitze-Special gegen "The Masked Singer"

© RTL

RTL ändert schon wieder sein Programm und wird am Donnerstag zur besten Sendezeit eine Spezial-Ausgabe von "RTL Aktuell" ins Programm nehmen, darin beschäftigt man sich erneut mit der Hitzewelle in Deutschland. Anders als zuletzt wird die Sendezeit aber deutlich ausgeweitet.



24.07.2019 - 10:50 Uhr von Timo Niemeier 24.07.2019 - 10:50 Uhr

In den vergangenen Wochen hat RTL am Donnerstag keine Chance gegen ProSieben gehabt. Der Grund ist die Musik-Rateshow "The Masked Singer", die die Serien von RTL regelmäßig in den Schatte stellt. Insofern hat man bei RTL wenig zu verlieren und nun eine Programmänderung für den kommenden Donnerstag angekündigt: Ab 20:15 Uhr zeigt man ein "RTL Aktuell"-Spezial über die Rekordhitze in Deutschland.

Zuletzt hat RTL gute Erfahrungen mit einem Hitze-Special in der Primetime gemacht. Ende Juni nahm man schon einmal kurzfristig eine entsprechende Sendung ins Programm und holte damit 17,2 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe (DWDL.de berichtete). Anders als damals wird die kommende Sendung aber nicht nur 15 Minuten lang sein, sondern eine ganze Stunde. Moderator Maik Meuser spricht mit Experten darüber, wie sich Temperaturen von teils mehr als 40 Grad auf die Gesundheit auswirken und worauf man achten sollte. Darüber hinaus geht es im größeren Kontext auch um den Klimawandel. Spannend wird vor allem werden, ob sich das Hitze-Special gegen das "The Masked Singer"-Halbfinale einigermaßen behaupten kann, die ProSieben-Show erzielte zuletzt Marktanteile von mehr als 27 Prozent. RTL kam mit "Jenny - echt gerecht!" mit zwei von drei Folgen auf weniger als zehn Prozent. Die eigenproduzierte Serie fällt am Donnerstag aber nicht aus, sondern startet um 21:15 Uhr. Die zwei ursprünglich im Anschluss geplanten Folgen von "Magda macht das schon" entfallen, lagen zuletzt aber ohnehin im roten Bereich. Um 22:15 Uhr geht es daher planmäßig mit einer "Sankt Maik"-Wiederholung weiter.

