"Ku'damm 63": ZDF plant den nächsten Dreiteiler

Nach "Ku'damm 56" und "Ku'damm 59" folgt bald "Ku'damm 63". Das ZDF hat die Fortsetzung der Reihe nun bestätigt, UFA Fiction arbeitet erneut an einem Dreiteiler. Die bisher ausgestrahlten Teile haben dem ZDF stets sehr gute Quoten beschert.



05.08.2019

Das ZDF setzt seine "Ku’damm"-Reihe fort, unter dem Arbeitstitel "Ku'damm 63" arbeitet UFA Fiction derzeit an einer Fortsetzung der ersten beiden Teile. Creative Producerin Annette Hess und Headautor Marc Terjung arbeiten an den Drehbüchern, entstehen sollen erneut drei Filme. Inhaltlich geht es in dem neuen Teil um das weitere Schicksal von Caterina Schöllack (Claudia Michelsen) und ihren drei Töchtern Monika (Sonja Gerhardt), Helga (Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle). In weiteren Rollen spielen unter anderem Sabin Tambrea, Trystan Pütter, August Wittgenstein und Heino Ferch mit. Die Regie übernimmt Sabine Bernardi.

Die "Ku’damm"-Reihe war für das ZDF bislang ein schöner Erfolg. 2016 kamen die ersten drei Filme von "Ku'damm 56" auf weit mehr als fünf Millionen Zuschauer, das schaffte auch die Fortsetzung, die das ZDF im vergangenen Jahr zeigte. Zudem betonte das ZDF stets das starke Abschneiden der Reihe in der Mediathek, "Ku'damm 59" kommt hier auf mehr als sechs Millionen Abrufe, der erste Teil ist mit 2,36 Millionen Sichtungen sogar das bislang erfolgreichste Abrufvideo in der Mediathek überhaupt. "Ku'damm 56" und "Ku'damm 59" wurden darüber hinaus in mehr als 30 Länder weltweit verkauft.

Heike Hempel, stellvertretende ZDF-Programmdirektorin und Hauptredaktionsleiterin Fernsehfilm/Serie II, sagt: "'Ku'damm 56' und '59' haben erzählt, was es hieß, vor nicht allzu langer Zeit in Deutschland als Frau zu leben. Annette Hess hat es mit dieser seriellen Erzählung geschafft, ganz auf Augenhöhe mit den weiblichen Hauptfiguren, spannend und unterhaltsam einen Kosmos zu kreieren, der alle Generationen und sowohl Männer als auch Frauen vor dem Bildschirm versammelt hat. Wir freuen uns, mit 'Ku'damm 63' die Familiengeschichte um die Tanzschule Schöllack fortzusetzen und dabei zuzuschauen, wie Caterina Schöllack und ihre drei Töchter ihren Platz in der Berliner Gesellschaft der frühen 60er Jahre finden."

