Digitalchef Johannes Vogel verlässt die "Süddeutsche"

Johannes Vogel, der seit 18 Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen bei der "Süddeutschen" tätig war und acht Jahre lang die Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH leitete, hat seinen Abschied angekündigt.



06.08.2019 - 15:52 Uhr von Uwe Mantel 06.08.2019 - 15:52 Uhr

Johannes Vogel hat seinen Abschied vom Süddeutschen Verlag zum 1. September 2019 angekündigt. "Nach 18 Jahren bei der Süddeutschen Zeitung, in denen ich die Transformation und Digitalisierung des Verlages aktiv mitgestalten durfte, möchte auch ich mich verändern. Für die Möglichkeiten, die mir das Haus in all den Jahren gegeben hat, bedanke ich mich von ganzem Herzen. Die 'SZ' ist ein Erfolgsbeispiel unserer Branche und auf einem guten Weg, sodass für mich nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, etwas Neues zu machen. Darauf freue ich mich sehr", sagt Vogel.

Vogel kam 2001 als Leiter IT-Strategie/Herstellung und Geschäftsführer der SZ-Druckvorstufe GmbH zu "SZ", 2006 übernahm er auch die SZ Kunden-Service-Center GmbH und wurde stellvertretender Gesamtanzeigenleiter. Ab 2011 übernahm er als Geschäftsführer die Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH. In seine Verantwortung fielen beispielsweise die Einführung der SZ Digital-App, diverse Relaunches der SZ-Websites sowie die Einführung des Bezahlmodells SZ Plus.

Neben dem bisher schon u.a. für die SZDM tätigen Geschäftsführer Stefan Hilscher, wird zusätzlich Jens Kessler, CTO der SWMH, in die Geschäftsführung der SZDM eintreten. Das operative Geschäft führen Chefredakteurin Julia Bönisch und die Mitglieder der Geschäftsleitung, Johannes Hauner, Leiter Markt und Produkt, sowie Ingolf Sander, Leiter IT.

