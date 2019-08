Balder lädt wieder zum "Promi-Flaschendrehen" ein

© Sat.1/Guido Engels

Ende August versammelt Hugo Egon Balder bei Sat.1 wieder Promis zu einer Runde Flaschendrehen. Außerdem kehrt "Hawaii Five-0" mit neuen Folgen ins Programm zurück, während ProSieben nochmal "Jerks" wiederholt.



08.08.2019 - 11:25 Uhr von Uwe Mantel 08.08.2019 - 11:25 Uhr

Die kommenden drei Freitagabende stehen bei Sat.1 im Zeichen von "Promi Big Brother" - doch wenn diese Staffel vorbei ist, ist der Abend wie schon in den letzten Abenden auch Ende August wieder fest in der Hand von Hugo Egon Balder. Am 30. August steht nämlich die dritte Ausgabe des "Großen Promi-Flaschendrehens" auf dem Programm. Diesmal heißt es für Oliver Pocher, Sonya Kraus, Annett Möller, Marlene Lufen und Simon Pearce "Wahrheit oder Pflicht?". Bei der Premiere im vergangenen Jahr holte das "Flaschendrehen" noch fast 12 Prozent Marktantiel in der Zielgruppe und war damit ein voller Erfolg. Die zweite Ausgabe im Februar 2019 tat sich mit wenig mehr als 8 Prozent Marktanteil dann allerdings deutlich schwerer.

Weitere Programm-Neuigkeiten aus der letzten August-Woche: Am Dienstagabend kehrt nach dem Ende von "Promi Big Brother" die Serie "Hawaii Five-0" ins Sat.1-Programm zurück und wird ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen sein. Sat.1 setzt hier die Ausstrahlung der neunten Staffel fort, die man Anfang Mai unterbrochen hatte. Etwa zur gleichen Zeit beginnt ProSieben am 27. August um 22:30 Uhr, noch einmal "jerks" zu wiederholen. Los geht's mit der ersten Staffel. Die dritte Staffel ist bereits komplett online bei Joyn veröffentlicht worden und dürfte nach der Wiederholung der alten Folgen dann wohl auch bei ProSieben ins Programm kommen.

