Sport1 zeigt Aufstiegs-Doku von Viktoria Köln im Free-TV

Für den FC Viktoria Köln 1904 war es ein siebenjähriger Kampf von der Regionalliga West in die 3. Bundesliga. Den Kampf um den Aufstieg hat sporttotal im Rahmen einer fünfteiligen Dokumentation begleitet, die im November auch bei Sport1 läuft



08.08.2019 - 11:59 Uhr von Kevin Hennings 08.08.2019 - 11:59 Uhr

Nachdem bereits Multimillionen-Fußballvereine wie Manchester City und Borussia Dortmund ihre eigene Dokumentationsreihe bekommen haben, steht nun auch "Viktoria" in den Startlöchern, um der breiten Masse präsentiert zu werden. Die fünfteilige Serie über den FC Viktoria Köln 1904 wird ab Montag, den 4. November um 19 Uhr im Free-TV auf Sport1 ausgestrahlt. sporttotal.tv hat den ehemaligen Regionalliga West-Verein dabei begleitet, wie sie im siebten Anlauf den Aufstieg in die 3. Bundesliga geschafft haben.

In der Dokumentation sollen bislang unbekannte, ungeschminkte Einblicke hinter die Kulissen eines Fußballvereins geworfen werden. Zudem wird ein Rückblick auf die vergangene Saison geboten, in der der Aufstieg erst am 34. Spieltag klargemacht wurde. "So ein spannendes Finale in der Regionalliga West gab es seit Jahren nicht mehr. Wir sind sehr stolz, exklusive und vor allem starke, authentische Einblicke hinter die Kulissen von Viktoria Köln zu geben", sagt Alexander Neyer, Head of Sports bei sporttotal.tv.

"Viktoria" zeigt die Mannschaft zwischen Hoffen und Bangen, bei Erfolgen und Niederlagen und während emotionaler Kabinenansprachen – seltene Bilder aus dem Alltag eines Kölner Regionalligisten und ein Porträt des großen Traums vom Aufstieg in die 3. Liga. Dabei wird sogar geflucht, gestottert und rumgealbert, die Kamerabegleitung wird irgendwann zum einem Teil der Mannschaft.

Die Folgen werden derzeit schon Stück für Stück auf sporttotal.tv veröffentlicht, am morgigen Freitag erscheint die vierte Episode. Wer im Raum Köln lebt, könnte zudem am morgigen 9. August zur Premiere im Rheinauhafen Köln fahren. Dort werden ab 19 Uhr alle fünf Folgen am Stück auf der großen Leinwand im Rahmen des Sommerkinos gezeigt. Die Filmvorstellung ist das Highlight eines Rahmenprogramms, bei dem auch die Spieler des FC Viktoria Köln 1904 sowie das Team von sporttotal.tv anwesend sind.

