Neue Sat.1-Sitcom "Think Big" befindet sich im Dreh

In Sachen klassischer Procedural-Serien will Sat.1 in Zukunft kürzer treten, mit "Think Big" arbeitet man aber nichtsdestotrotz an einer neuen Sitcom. Nun befindet sich die Produktion von ITV Studios Germany im Dreh. Worum es geht…



08.08.2019 - 13:17 Uhr von Timo Niemeier 08.08.2019 - 13:17 Uhr

Die neue Sat.1-Sitcom "Think Big" wird seit wenigen Tagen in Köln gedreht. ITV Studios Germany produziert noch bis Ende September zehn Folgen der Comedy-Serie, die wohl im kommenden Jahr gemeinsam mit "Die Läusemutter" im Sat.1-Programm zu sehen sein wird. Einen genauen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht. Sat.1 hatte "Think Big" als einzige neue Serie auf den diesjährigen Screenforce Days angekündigt, künftig will man neben Comedyserien verstärkt auf Thriller-Reihen setzen - von Procedurals hat sich der Sender nach vielen Rückschlägen verabschiedet.

Die Bücher zu "Think Big" kommen von Frederik Hunschede und weiteren Autoren, Hunschede produziert auch gemeinsam mit Imre von der Heydt. Die Regie bei den zehn Folgen übernehmen Tobias Wiemann und Wolfgang Groos. Inhaltlich geht es in der Sitcom um Nicole Pütz, die von Hanna Plaß verkörpert wird. Nicole will sich mit ihrer besten Freundin Ebru (Yasemin Cetinkaya) einen großen Traum erfüllen und eine eigene Nagelstudiokette eröffnen.

Dieser Plan droht aber schon am Anfang zu scheitern, weil die Kölner Plattenbau-Frauen keinen Businessplan haben und die Bank ihnen deshalb auch keinen Kredit geben will. Nicole kauft sich daher kurzerhand für 80 Euro ein Abi und beschließt, BWL-Vorlesungen zu besuchen. Und während Nicole ihrem großen Traum nachjagt interessiert sich ihre Mutter Silvia (Milena Dreißig) mehr für den Geburtstag ihrer beiden Schoßhündchen als für die akademische Karriere ihrer Tochter. Nicoles kleine Schwester Tiffany (Vivien Sczesny) muss derweil vom Polizeirevier abgeholt werden, weil sie ein Auto geknackt hat und ihr Bruder Dennis (Anselm Ferdinand Bresgott) will in der Wohnung ein Solarium einrichten. Als hätte Nicole damit nicht schon genug zu tun, kündigt Professor Amling (Holger Stockhaus) gleich zu Beginn des Semesters eine Prüfung an.

