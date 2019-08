Sky produziert künftig "Entertainment-Dokumentationen"

© Sky

Sky hat den Einstieg in die Produktion von "Entertainment-Dokus" angekündigt. Los geht's mit einem Dokumentarfilm über die "Fantastischen Vier". Im Herbst warten daneben neue Staffeln von "MasterChef", "Quatsch Comedy Club" und "Buschis Sechserkette"



08.08.2019 - 14:53 Uhr von Uwe Mantel 08.08.2019 - 14:53 Uhr

Auf dem "Showgipfel" hat Sky in Berlin einen Ausblick aufs Programm in den kommenden Monaten im non-fiktionalen Bereich und abseits des Live-Sports gegeben. Da warten vor allen Dingen neue Staffeln bereits bekannter Formate. So meldet sich am 19. August "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" zurück. Die fünf neuen Folgen, für die sich u.a. Felix Neureuther, Rafael van der Vaart, Stefan Kretzschmar, Sven Hannawald, Erik Meijer, Thomas Helmer, Mario Basler, Matthias Steiner, Steffen Freund und Mickey Beisenherz als Gäste angesagt haben, werden immer montags um 20:15 Uhr auf Sky 1 gezeigt und stehen auch über Sky Q und Sky Ticket bereit.

Am 30. September startet dann nach einer längeren Pause die neue Staffel von "MasterChef". Die wurde schon im Sommer vergangenen Jahres produziert - war dann aber nicht wie üblich im Herbst direkt ausgestrahlt worden, weil man sich zunächst auf "X Factor" konzentrieren wollte. Ab dem 30. September laufen die neuen Folgen nun immer montags um 20:15 Uhr. Zur Einstimmung laufen vom 23. bis 25. September die ersten beiden Staffeln nochmal auf einem eigenen Pop-up-Channel. Anfang 2020 steht dann die dritte Staffel des "Quatsch Comedy Clubs" mit Thomas Hermanns auf dem Programm.

Neben diesen bereits bekannten Inhalten kündigte Programmchefin Elke Walthelm, die die non-fiktionalen Eigenformate bei Sky verantwortet, den Einstieg in die Produktion von "Entertainment-Dokumentationen" an, wie Sky sie nennt. "Den Auftakt macht der koproduzierte Dokumentarfilm 'Wer 4 Sind' zum dreißigsten Jubiläum der 'Fantastischen Vier', der bald exklusiv bei Sky zu sehen sein wird. Dazu arbeiten wir an einer mehrteiligen Langzeit-Dokumentation über prominente Frauen, die uns neue Einblicke in ihr Leben geben und eine starke Geschichte erzählen", so Walthelm.

