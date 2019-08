Fox nimmt Kampf gegen den Terrorismus wieder auf

© obs/Fox

Die Serie "Strike Back", die von riskanten Einsätzen amerikanischer und britischer Anti-Terror-Spezialeinheiten erzählt, geht bei Fox bereits in die sechste Staffel. Ab Oktober gibt's neue Folgen zu sehen.



09.08.2019 - 14:53 Uhr von Uwe Mantel 09.08.2019 - 14:53 Uhr

Fox setzt am 7. Oktober die Serie "Strike Back" mit der Ausstrahlung der sechsten Staffel fort - und dass sie Aufmerksamkeit bekommt, hat sie schon allein dem Sendeplatz zu verdanken: Sie läuft montags um 21:45 Uhr immer direkt im Anschluss an "The Walking Dead". Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman des ehemaligen SAS-Soldaten Chris Ryan und erzählt von riskanten Einsätzen amerikanischer und britischer Spezialeinheiten im Kampf gegen den Terror.

In Staffel 6 erwartet die Mitglieder der britisch-amerikanischen Anti-Terror-Einheit Section 20 eine harte Bewährungsprobe. Unter dem Kommando ihres neuen Befehlshabers Colonel Alexander Coltrane (Jamie Bamber) sollen Gracie Novin (Alin Sumarwata), Thomas "Mac" McAllister (Warren Brown) und Samuel Wyatt (Daniel MacPherson) in Südostasien nach der Ladung eines abgestürzten russischen Bombers suchen. Doch auch die russische Spionin Katrina Zarkova (Yasemin Allen), ein malaysisches Gangstersyndikat und gleich mehrere international operierende Terrorgruppen sind hinter dem mysteriösen Paket her. Während die S20-Agenten im Kampf gegen verräterische Alliierte, Hindu-Extremisten und skrupellose Waffenhändler völlig ausgelastet sind, zieht im Hintergrund ein mächtiger Feind die Fäden.

Alle Episoden sind wie gewohnt wahlweise im englischen Originalton oder der deutschen Synchronfassung verfügbar und stehen nach der Ausstrahlung auch bei Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Magenta TV, Vodafone Select und GigaTV zum Abruf bereit.

