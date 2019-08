RTL dreht neue Folgen von "Schmitz & Family"

© TV Now / HPR

Ralf Schmitz bleibt mit RTL weiterhin groß im Geschäft. Während im Herbst die von ihm präsentierte Datingshow "Take me out" weitergeht, werden 2020 dann auch "Schmitz & Family" und "Hotel Verschmitzt" fortgesetzt.



15.08.2019 - 09:47 Uhr von Uwe Mantel 15.08.2019 - 09:47 Uhr

RTL hat in den vergangenen Jahren so manchen Comedian an Sat.1 verloren - setzt aber dafür auch in der kommenden Saison um so stärker auf Ralf Schmitz, der erneut mit drei Formaten im Programm vertreten sein wird. Schon Ende September meldet sich die von ihm präsentierte Datingshow "Take me out" mit neuen Folgen zurück. Die Show bescherte RTL am späten Samstagabend in der Vergangenheit hervorragende Quoten, Anfang des Jahres reichte es im Schnitt für mehr als 20 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

In solche Quotensphären drang die Sketch-Comedy "Schmitz & Family" nicht vor, sie lief Anfang des Jahres am Donnerstagabend mit im Schnitt wengier als 12 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar eher mäßig. Fortgesetzt wird aber auch dieses Format im kommenden Jahr. Die Dreharbeiten für sechs neue Folgen sind nun gestartet. Neben Schmitz selbst sind auch wieder Elisabeth Baulitz, Nora Boeckler, Omar El-Saeidi, Olivia Klemke, Lukas Piloty und Paul Sedlmeir im Ensemble. Neu dabei ist Jan van Weyde.

Schon im Juli aufgezeichnet wurden die neuen Folgen der Impro-Comedy "Hotel Verschmitzt" - sie bleiben jetzt allerdings eine ganze Weile ungesendet liegen und sollen ebenfalls erst im kommenden Jahr gezeigt werden. Als Gäste checken in den neuen Folgen Motsi Mabuse, Ralf Moeller, Fabian Hambüchen, Jana Ina und Giovanni Zarella, Enie van de Meiklokjes sowie Ruth Moschner checken als prominente Gäste ins "Hotel Verschmitzt" ein. Zum festen Ensemble gehören neben Ralf Schmitz die Comedians Bastian Bielendorfer, Katalyn Hühnerfeld, Kathrin Osterode, Simon Pearce und Marco Rima. Die Rolle des Einflüsterers und Improvisation-Spielleiters übernimmt erneut Frank Buschmann. Produziert werden sowohl "Hotel Verschmitzt" als auch "Schmitz & Family" von der HPR Bild & Ton GmbH. "Take me out" kommt von UFA Show & Factual.

