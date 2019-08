"Babystories": funk startet Format über werdende Mütter

© funk

Das eine Schwangerschaft eine der größten Herausforderungen des Lebens darstellt, dürfte wohl jede Mutter bestätigen. Um die kommenden Mamas auf ihre turbulente Zeit vorzubereiten, startet funk nun ein neues Schwangerschaftsformat.



19.08.2019 - 12:25 Uhr von Kevin Hennings 19.08.2019 - 12:25 Uhr

Schwanger sein und Kinder bekommen ist nicht leicht, das weiß auch funk. Um werdenden Müttern eine mediale Anlaufstelle zu bieten, um potenzielle Fragen und Bedenken zu klären, wird dementsprechend ein Schwangerschaftsformat gestartet. "Babystories" startet am Montag, den 19. August, auf YouTube, Instagram und funk.net und soll echte Erlebnisse, Herausforderungen in der Schwangerschaft und ungeschönte Geschichten von Müttern für Mütter, werdende Mamas und solchen, die es werden wollen zeigen. Neue Videos gibt es immer montags und donnerstags um 11 Uhr.

In der ersten Folge tauschen sich die beiden Mütter Tamara und Ricarda über ihre Erfahrungen in der Schwangerschaft aus. Sie geben interessante Einblicke in ihre peinlichsten Momente und verraten, was ihre Männer alles durchmachen mussten. "Babystories" möchte aber auch von den anstrengenden und emotionalen Momenten einer Schwangerschaft erzählen: Vom Dammriss über Einläufe bis hin zum Schicksalsschlag einer Fehlgeburt soll alles dabei sein, was eine Schwangerschaft auch in der Realität zu einer wahren Strapaze machen kann.

Das neue funk-Format wird von der Hebamme Catharina präsentiert, die ihre Erfahrung aus mehr als 1.000 Geburten einbringt. Jede Mutter, Schwangerschaft und Geburt ist eben anders, weshalb sie auch nach hunderten von Geburten noch neue Erfahrungen sammelt. Den Wunsch, Hebamme zu werden, hatte Catharina bereits mit 15 Jahren. Wertvolle Berufserfahrung hat sie während ihrer Ausbildung zur Kinderkrankenschwester im Uniklinikum Essen gesammelt. Und nach dem positiven Test kommt bei ihren Patientinnen immer schnell die Verunsicherung: Mit ihrem medizinischen Background beantwortet Catharina die Fragen der Community, gibt hilfreiche Tipps und Ratschläge. Produziert wird "Babystories" vom hr.

Teilen