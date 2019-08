Ehemaliger "w&v"-Chef Kalka heuert bei Schoesslers an

© w&v/Th. Dashuber

Einen Monat, nachdem der langjährige Chefredakteur Jochen Kalka seinen Abschied von "Werben & Verkaufen" angekündigt hat, ist nun klar, wo es ihn hinzieht: Er wechselt in die Geschäftsleitung der Kommunikationsagentur Schoesslers



20.08.2019 - 10:41 Uhr von Uwe Mantel 20.08.2019 - 10:41 Uhr

Jochen Kalka wird zum 1. September 2019 neues Mitglied der Geschäftsleitung der Berliner Kommunikationsagentur Schoesslers an der Seite von Agenturgründerin Julia Schössler und COO Tim Brandt. Künftig steht nun also ein Trio an der Spitze des Unternehmens. Kalka kommt vom Süddeutschen Verlag, wo er fast 20 Jahre lang als Chefredakteur verschiedener Branchentitel tätig war - zuletzt seit 2006 an der Spitze von "Werben & Verkaufen". Schoesslers gehört mehrheitlich zur Vogel Communications Group.

"Nach über 20 Jahren bei W&V weiß ich, welche Agenturen wie ticken. Und deshalb glaube ich, dass ich zu dem 50-köpfigen Team, das mehr als 60 Kunden mit innovativen Ideen betreut, perfekt passe", sagt Kalka, der den Ausbau des Unternehmens als eine der führenden Kommunikationsagenturen in der Digitalwirtschaft mit vorantreiben solll. Julia Schössler: "Wir freuen uns sehr, dass wir Jochen gewinnen konnten. Er wird unser Netzwerk hervorragend erweitern und uns durch seine Expertise auch inhaltlich super ergänzen." Und Matthias Bauer, CEO des Mehrheitsgesellschafters Vogel Communications Group, lässtw wissen: "Mit Jochen Kalka gewinnen wir einen herausragenden Kenner der Agenturszene, der unseren Wachstumskurs im Zuge der Strategie 'Vogel 2022' weiter beschleunigen wird. Als Teil des Vogel Management Boards wird seine inspirierende Persönlichkeit für zahlreiche wirksame Impulse sorgen, worauf ich mich sehr freue."

