Neue "Quizduell Olymp"-Staffel kommt im Herbst

© ARD/Uwe Ernst

Jörg Pilawa betritt ab Herbst wieder den Olymp - genauer gesagt den "Quizduell-Olymp". Ab Anfang Oktober gibt es im Ersten die neuen Folgen der Rateshow zu sehen. Wenige Tage zuvor meldet sich "Wer weiß denn sowas?" zurück?



20.08.2019 - 15:44 Uhr von Alexander Krei 20.08.2019 - 15:44 Uhr

Jörg Pilawa ist ab dem 4. Oktober mit der neuen Staffel des "Quizduell-Olymps" im Ersten zu sehen. Insgesamt 30 weitere Folgen laufen auf dem Sendeplatz am Freitag um 18:50 Uhr und damit im Anschluss an "Wer weiß denn sowas?", das sich bereits am 30. September um 18:00 Uhr mit der neuen Staffel im ARD-Vorabendprogramm zurückmeldet.

Anders als beim klassischen "Quizduell" kommen die "Olymp"-Ausgaben nicht live daher. Auch das Konzept unterscheidet sich: In jeder Ausgabe tritt ein Promi-Team gegen drei sogenannte "Olympioniken" an. Insgesamt müssen sich die Kandidaten in sechs Runden mit 18 Fragen duellieren. Danach startet die Finalrunde, in der sich endgültig entscheidet, wer das Rennen macht. Auf dem Olymp nehmen erneut die Rechtsreferendarin Marie-Louise Finck, der Bankbetriebswirt Thorsten Zirkel und der erste "WWM"-Millionär Eckhard Freise Platz.

Der "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. Für das kommende Jahr sind auch wieder klassische Ausgaben der Quizshow mit Jörg Pilawa geplant.

Mehr zum Thema Das Erste plant auch künftig mit Pilawas "Quizduell" "Wer weiß denn sowas?" kehrt Ende September zurück ARD bricht "Quizduell" Sekunden vor der Final-Auflösung ab



Teilen