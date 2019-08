RTL II weitet "Hartz und herzlich"-Dosis spürbar aus

© RTL II

In der neuen Saison will RTL II offenbar auch verstärkt abseits der Primetime mit seinen erfolgreichen Sozialreportagen punkten. Schon in der kommenden Woche zeigt der Sender "Hartz und herzlich" in hoher Schlagzahl auch nachmittags am Wochenende.



23.08.2019 - 09:55 Uhr von Alexander Krei 23.08.2019 - 09:55 Uhr

Mit seinen Sozialreportagen fährt RTL II in aller Regel starke Quoten ein. Inzwischen erliegt der Sender vermehrt der Versuchung, diese Programme verstärkt auch abseits der Primetime auszustrahlen. Nachdem RTL II jüngst eine neue Staffel von "Hartz aber herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" fürs werktägliche Nachmittagsprogramm angekündigt hat, weitet man die Programmierung nun auch aufs Wochenende aus.

So zeigt RTL II ab dem 1. September samstags zwischen 12:15 Uhr und 16:15 Uhr zwei Folgen des Formats, sonntags sind ab 11:15 Uhr sogar gleich drei Wiederholungen am Stück zu sehen - "Hartz aber herzlich" läuft somit sechs Stunden lang. Auch in der darauffolgenden Woche hält der Sender die Dosis am Samstag und Sonntag im Nachmittagsprogramm hoch.

Neue Sozialreportagen hält RTL II aber auch für die Primetime bereit: So gibt es ab dem 10. September jeweils dienstags um 20:15 Uhr neue Folgen von "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" zu sehen.

