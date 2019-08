Fünf Schauspielerinnen führen Elsners letzte Rolle zu Ende

© BR/ARD Degeto/ORF/Bernd Schuller

Der unvollendete letzte Film von Hannelore Elsner kann doch noch fertiggestellt werden. Die noch ausstehenden Szenen wurden in der vergangenen Woche nachgedreht. Elsners Rolle übernahmen dabei gleich fünf verschiedene Schauspielerinnen.



Nach dem Tod von Schauspielerin Hannelore Elsner ruhten die Dreharbeiten ihres letzten Films. Nun ist die unvollendete Produktion "Lang lebe die Königin" doch noch fertiggestellt worden. Wie die ARD bestätigte, haben gleich fünf Schauspielerinnen Elsners Rolle zu Ende geführt. Es handelt sich dabei um Iris Berben, Eva Mattes, Gisela Schneeberger und Judy Winter.

Als Hommage an ihre verstorbene Kollegin spielten sie in der vergangenen Woche an jeweils einem Drehtag eine Szene in der Tragikomödie unter der Regie von Richard Huber. "Wir vollenden die Ursprungsgeschichte. Es hat keine inhaltlichen Änderungen am Drehbuch gegeben. Hannelore Elsner hat die meisten Szenen gespielt", sagte Claudia Simionescu, die die Redaktionsleitung Fernsehfilm beim Bayerischen Rundfunk innehat.

Lediglich fünf einzelne Szenen seien übriggeblieben, in denen sich Mutter und Tochter in unterschiedlichen Situationen begegnen. "So kam die Idee auf, die Rolle der Mutter auch mit fünf unterschiedlichen Schauspielerinnen zu besetzen", so Simionescu. "Die Darstellerinnen haben ohne zu zögern zugesagt. Mit ihren Auftritten möchten sie Hannelore Elsner ihre Reverenz erweisen. Wir wissen, wie wichtig es Hannelore Elsner gewesen ist, dass dieser Film fertiggestellt wird."

Produzent Boris Schönfelder von der Neue Schönhauser Filmproduktion, sagte, der Elsners Tod sei auf vielen Ebenen ein Schock gewesen. "In den 80 Prozent von 'Lang lebe die Königin', die wir bereits mit Hannelore Elsner gedreht hatten, sehen wir die große Schauspielerin auf der Höhe ihrer Kunst: mal humorvoll, fast albern, dann wieder provokativ, bissig, streitbar, aber auch rührend und empathisch. Und immer in großer Spiellaune und top vorbereitet."

Es sei keineswegs selbstverständlich gewesen, "das Level an Energie wiederherzustellen" wiederherzustellen. "Es ist eine große Leistung, und ich danke dem Team, allen voran dem Regisseur und den Schauspielerinnen, die sich bereit erklärt haben, ein Teil dieser Hommage zu werden." Die Ausstrahlung des Films ist für das kommende Jahr geplant.

