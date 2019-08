Ad Alliance mit neuem Logo und Fach-Kampagne

© Ad Alliance

28.08.2019

Unter dem Motto "Ad Alliance. Und Bäm." hat der Vermarkter von IP Deutschland, G+J e|MS, SpotX/Smartclip und Spiegel Media, der seit einiger Zeit selbst als Marke in den Vordergrund rückt und die verschiedenen eigenständigen Einheiten in den Hintergrund drängt, eine neue Werbekampagne angekündigt. Zum Einsatz kommen diverse Print-Motive sowie Bewegtbildwerbung, die schlagfertig auf die Stärken des jeweiligen Werbeträgers hinweisen soll.

Die Kampagne wurde inhouse umgesetzt und wird noch bis Ende Oktober in diversen Fachmedien zu sehen sein. Alle eingesetzten Werbeformate sind in knalligen Farben gestaltet, so wie auch das neue Ad Alliance Logo, das von Okan Tustas Design Bureau gestaltet wurde. Das Logo soll durch zwei miteinander verbundene "A-Zeichen" die starke Allianz der fünf hinter Ad Alliance stehenden Unternehmen symbolisieren. Neben den genannten Vermarktern ist das ab 2020 auch Media Impact. Gleichzeitig soll die Form auch an das Symbol zur Unendlichkeit erinnern. Das stehe für die "vielfältigen Möglichkeiten, die die Ad Alliance mit ihren Marken und Konzepten liefert", heißt es vom Vermarkter. Aufmerksame Beobachter dürften das Logo bereits bei den Screenforce Days in Köln wahrgenommen haben, dort wurde es erstmals präsentiert. Nun wird es überall sichtbar.

Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Alliance, sagt: "Die Fachkampagne unterstreicht mit ihrer plakativen Tonalität unser starkes Selbstverständnis. Die Ad Alliance bietet eine einzigartige Content-Fülle auf vielfältigen Plattformen und steht für News genauso wie für emotionale Unterhaltung und Special Interest - die perfekte Basis für unsere kreativen, crossmedialen Konzepte über alle Gattungen. Gleichzeitig legen wir den Fokus immer stärker auf Data und Ad Tech und sind damit auch im internationalen Wettbewerb auf Augenhöhe."

