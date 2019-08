Eurovision Song Contest findet 2020 in Rotterdam statt

© EBU

Der Eurovision Song Contest (ESC) wird im kommenden Jahr in Rotterdam stattfinden, das hat der austragende Sender nun so entschieden. Zuletzt war nur noch eine andere Stadt als möglicher Austragungsort im engeren Rennen.



30.08.2019 - 12:34 Uhr von Timo Niemeier 30.08.2019 - 12:34 Uhr

ESC-Fans können sich schon einmal nach Hotel-Zimmern umsehen. Wie der niederländische Sender NPO1 nun nämlich bekanntgegeben hat, wird der Gesangswettbewerb im kommenden Jahr in Rotterdam stattfinden. Die zweitgrößte Stadt des Landes setzte sich gegen die Mitbewerber durch, zuletzt war neben Rotterdam nur noch Maastricht mit im Rennen, die Hauptstadt Amsterdam zog ihre Bewerbung Anfang Juli zurück.

Das Finale des nächsten ESC findet am 16. Mai also in Rotterdam statt, als Location dient der bis zu 16.000 Zuschauer fassende Hallenkomplex Ahoy. Dieser war bereits Austragungsort für andere große Musikevents, so fanden dort auch schon die MTV Europe Music Awards statt. Die beiden ESC-Halbfinals gehen wie gehabt am Dienstag und Donnerstag vor dem Finale über die Bühne.

Der ESC findet im kommenden Jahr in den Niederlanden statt, weil Duncan Laurence den Musikwettbewerb in Israel gewonnen hat. Die Niederlande übertragen den ESC damit erstmals seit 1980, in der Geschichte des Events war man bereits vier Mal Gastgeber.

