Und noch einer: Marcello Maggioni verlässt Sky

Es ist der nächste hochrangige Abgang bei Sky: Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer (CCO) und Mitglied der Geschäftsführung, verlässt den Sender. Der Abgang hänge nicht mit den aktuellen Umstrukturierungen zusammen, betont man in Unterföhring.



30.08.2019 - 13:06 Uhr von Timo Niemeier 30.08.2019 - 13:06 Uhr

Die Liste an hochrangigen Managern, die Sky in diesen Tagen und Wochen verlassen, wird immer länger. Nach zuletzt Sky-Media-Chef Thomas Deissenberger und zuvor unter anderem Sportchef Roman Steuer und Pressechef Ralph Fürther verlässt nun auch Marcello Maggioni das Unterföhringer Pay-TV-Unternehmen. Maggioni war seit Juli 2016 CCO und Mitglied der Geschäftsführung bei Sky. In dieser Funktion verantwortet er die kunden- und umsatzrelevanten Bereiche Customer Group, Product Strategy & Management und auch Sky Media. Zwischen 2008 und 2014 war er schon einmal bei Sky Deutschland beschäftigt, zuletzt als Executive Vice President Customer Group. Zwischen 2014 und 2016 arbeitete Maggioni bei Vodafone.

Nun verlässt der gebürtige Mailänder Sky also ein zweites Mal. Anders als bei den vielen anderen Abgängen in jüngerer Vergangenheit soll das nun aber tatsächlich freiwillig erfolgen. Gegenüber "Horizont" kündigt Sky an, die Stelle des CCO nachbesetzen zu wollen. Demnach würde der Abgang Maggionis nicht in Zusammenhang mit den derzeit laufenden Restrukturierungsmaßnahmen stehen

"Marcello hat bei Sky sehr viel bewegt und die Entwicklung unseres Unternehmens in den letzten Jahren entscheidend mitgeprägt", sagt Sky-Chef Carsten Schmidt. "Ich danke ihm sehr für seinen erfolgreichen Beitrag, seinen Einsatz und seine Leidenschaft, sowohl für unser Unternehmen als auch für die Mitarbeiter. Für seine Zukunft wünsche ich ihm nur das Beste."

Schmidt kündigte vor einigen Wochen bereits an, dass der Umbau bei Sky bis September abgeschlossen sein soll (DWDL.de berichtete). Künftig wolle man "effektiver und agiler" werden. Insgesamt wird eine zweistellige Anzahl von Stellen abgebaut.

