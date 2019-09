Auch ZDFneo kuppelt ab Oktober am Vorabend mit

© ZDFneo

Seit dieser Woche tritt Sat.1 am Vorabend direkt gegen die Vox-Datingshow "First Dates" an - und ab Mitte Oktober greift nun auch noch ZDFneo in den Kuppelkampf ein. Dann startet "Dinner Date" und reduziert die "Bares für Rares"-Dosis etwas



04.09.2019 - 11:19 Uhr von Uwe Mantel 04.09.2019 - 11:19 Uhr

ZDFneo hat einen Sendeplatz für seine schon vor längerem angekündigte Kuppelshow "Dinner Date" gefunden: Das neue Format, das von Seapoint produziert wird, läuft ab dem 14. Oktober montags bis freitags um 18:35 Uhr. Damit haben die Zuschauer am Vorabend künftig die Wahl aus gleich drei Datingformaten. Neben dem schon länger etablierten "First Dates - Ein Tisch für zwei" tritt seit Beginn dieser Woche auch Sat.1 mit "Nächste Ausfahrt Liebe" zwischen 18 und 19 Uhr an - letzteres allerdings mit bislang sehr schwachen Quoten, ob das Format im Oktober noch im Programm sein wird, bleibt also erstmal abzuwarten.

Das Konzept von "Dinner Date": Ein Single erhält fünf Menü-Vorschläge, aus denen er oder sie drei auswählen darf. Sie trifft die zugehörigen Köche jeweils zu einem Blind-Date. Danach entscheidet sich der Single dann, ob bei einem der Dates der Funke übergesprungen ist. Im Finale der Sendung öffnen die drei Kandidaten jeweils ihre Tür und sehen, ob dahinter nur Zutaten für ein Essen allein zu Hause warten, oder der Partner in spe, der zu einem romantischen Candle-Light-Dinner ins Restaurant entführt.

Durch die Hereinnahme von "Dinner Date" verringert sich bei ZDFneo die Horst-Lichter-Dosis ein klein wenig. Während derzeit am Vorabend zwischen 17:45 Uhr und 20:15 Uhr durchgehend "Bares für Rares" bzw. "Bares für Rares - Lieblingsstücke" zu sehen ist, entfällt die "Lieblingsstücke"-Sendung künftig. "Dinner Date" läuft dann eingebettet zwischen zwei Ausgaben "Bares für Rares", das weiterhin um 17:45 Uhr und 19:20 Uhr zu sehen sein wird.

