National Geographic zeigt im November "Europa von oben"

Wer Europa schon immer mal aus der Vogelperspektive sehen wollte, bekommt ab Ende November die Möglichkeit dazu. National Geographic wird dann eine mehrteilige Doku-Serie ausstrahlen, die eben jene Sichtweise ermöglichen soll.



04.09.2019

Mithilfe modernster Drohnen- und Kameratechnik hat sich National Geographic in die Lüfte Europas begeben, um unseren Kontinent aus der Vogelperspektive zu beleuchten. Mit der sechsteiligen Dokumentarserie "Europa von oben", die Deutschland, Niederlande, Italien, das Vereinigte Königreich, Spanien und Polen in den Fokus stellt, soll gezeigt werden, wie kulturell und architektonisch vielfältig der zweitkleinste Kontinent nach Australien in Wirklichkeit ist. Die Premiere wird am Samstag, den 23. November um 21:50 Uhr gefeiert. Danach geht es im wöchentlichen Rhythmus weiter. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung können die Folgen wie gewohnt über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, EntertainTV, Unitymedia Horizon sowie Vodafone Select und Giga TV abgerufen werden. Dann auch wahlweise im englischen Original oder in der deutschen Synchronfassung.

Bei "Europa von oben" sollen die Zuschauer davon Zeuge werden, wie Tulpenfelder in den Niederlanden wie durch Zauberhand in prächtigenFarben erstrahlen oder Wasserfälle in den Dolomiten in Eis verwandelt werden. Ebenso werden menschengemachte Kontraste zwischen den Ländern beim Blick von oben besonders deutlich: Die Windmühlen von La Mancha unterscheiden sich beträchtlich von den niederländischen Varianten, riesige Schaufelradbagger zeigen, wie sehr Deutschland jahrzehntelange auf die Kohleverstromung angewiesen war, und die alten Kulturlandschaften Italiens weisen bis heute die Spuren der römischenHochkultur auf, die von hier aus ihr Weltreich aufbaute. Ob gewaltige Schlösser in Polen, prunkvolle Kirchen in Spanien, Wolkenkratzer in Großbritannien oder das beeindruckende Volkswagenwerk in Wolfsburg – die hauseigene National Geographic Doku demonstriert in facettenreichen Bildern, wie Tradition, Technik und Natur unseren Kontinent im Verlaufe der Jahrhunderte geprägt haben.

