TVNOW zeigt "World on Fire" kurz nach der BBC-Premiere

RTL hat sich für seinen Streamingdienst TVNOW bekanntlich die BBC-Dramaserie "World on Fire" gesichert. Mit der Ausstrahlung lässt man sich nicht viel Zeit: Nur wenige Tage nach der Weltpremiere soll die hochkarätig besetzte Produktion zu sehen sein.



04.09.2019 - 13:47 Uhr von Alexander Krei 04.09.2019 - 13:47 Uhr

TVNOW wird die neue Dramaserie "World on Fire" nur wenige Tage nach ihrer BBC-Premiere ausstrahlen. Wie jetzt bekannt wurde, zeigt der RTL-Streamingdienst die erste Staffel ab dem 29. September als Deutschlandpremiere. Diese umfasst das erste Jahr des Zweiten Weltkriegs - beginnend mit der deutschen Invasion in Polen im September 1939 und endend mit den Ereignissen im Herbst 1940.





In acht Handlungssträngen erzählt "World on Fire" die Lebensgeschichte von Menschen, die den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am eigenen Leib erfahren. Sie leben in Berlin, Warschau, Paris, London und Manchester und kämpfen ums Überleben. Während viele ihre Existenz verlieren, Kinder in den Krieg ziehen und Städte zerstört werden, bilden sich jedoch auch Allianzen und immer wieder wachsen Einzelne über sich hinaus.

"Dies sind die Geschichten von ganz normalen Menschen, die unsere Welt verändert haben. Geschichten von Loyalität und Brutalität, von Mut, Furcht und von Hoffnung. Es sind Geschichten von Liebe und Verlust und von Träumen, die geprägt wurden von einer außergewöhnlichen Zeit", so Peter Bowker, Drehbuchautor und Executive Producer der Dramaserie.

In den Hauptrollen sind unter anderem Oscar-Preisträgerin Helen Hunt ("Besser geht’s nicht") sowie Sean Bean ("Der Herr der Ringe: Die Gefährten") zu sehen. An ihrer Seite spielen unter anderem Oscar-Nominee Lesley Manville, Jonah Hauer-King, Julia Brown, Zofia Wichlacz, Johannes Zeiler, Victoria Mayer, Bruno Alexander, Brian J. Smith, Parker Sawyers, Tomasz Zietek und Eugénie Derouand.



