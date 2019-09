ZDF-Börsenmann Schlieker geht zu "Börse am Sonntag"

© ZDF/Rico Rossival

Reinhard Schlieker, langjähriger Wirtschaftsjournalist des ZDF und auch bislang schon als Autor für "Börse am Sonntag" tätig, wird zum 1. Oktober neuer Chefredakteur des Blattes, das von der Weimer Media Group herausgegeben wird.



05.09.2019 - 10:00 Uhr von Uwe Mantel 05.09.2019 - 10:00 Uhr

Wolfram Weimer macht Reinhard Schlieker zum neuen Chefredakteur der "Börse am Sonntag". Schlieker ist schon bislang als Autor für das Blatt tätig, war hauptberuflich aber bislang beim ZDF. 1991 trat er dort zunächst in die Redaktion des "heute-journals" ein, 2007 wechselte er in die Finanzredaktion und steht seither regelmäßig bei Live-Börsenschalten vor der Kamera. Während der Finanzkrise ab Herbst 2008 arbeitete er zeitweise im Team des ZDF-Studios New York und ab 2010 des ZDF-Studios Washington mit.

Als Pflichtblatt der deutschen Börsen erreicht die "Börse am Sonntag" wöchentlich mehr als 100.000 Abonnenten und erscheint in der Weimer Media Group. Bislang fungierte Wolfram Weimer selbst als Chefredakteur. "Wir freuen uns, einen so renommierten und kompetenten Kollegen des Wirtschaftsjournalismus für uns gewonnen zu haben", erklärten die Verleger Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer in einem gemeinsamen Statement.

