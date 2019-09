Andreas Schilling wird neuer Bauer-Vermarktungschef

© DWDL © Bauer Media Group

05.09.2019 - 12:09 Uhr von Uwe Mantel 05.09.2019 - 12:09 Uhr

Nachdem Dirk Wiedenmann Mitte Juli seinen Abschied von der Bauer Media Group angekündigt hat, steht nun die Nachfolge-Regelung: Zum 1. Oktober übernimmt Andreas Schilling die Leitung von Bauer Advertising, der Vermarktungstochter des Konzerns. Zudem beruft Sven Dams, CEO Publishing Germany, Schilling auch in sein Management-Team.

Schilling war in der Vergangenheit auch schon für Bauer Advertising in München tätig, später führte er über zwölf Jahre lang den Burda-Vermarkter BCN. In dieser Zeit forcierte er neben der Neuausrichtung der Vermarktung auch die Internationalisierung des Vermarktungsgeschäfts sowie die Erschließung strategischer Partnerschaften. Danach gründete er ein Mentoring-Unternehmen, zuletzt war er EVP für Mirriad, einem Unternehmen für In-Video-Advertising, in London tätig.

Sven Dams: "Mit Andreas Schilling haben wir eine inspirierende Führungspersönlichkeit mit umfassenden Management-Fähigkeiten gewonnen, die im Werbemarkt ein hohes Ansehen genießt. Dank seiner Erfahrung und seines Fachwissens wird er auf unserem eingeschlagenen Weg wichtige Impulse setzen und den Change-Prozess maßgeblich mitgestalten. Unseren Marktpartnern werden wir unter seiner Führung noch innovativere Multichannel-Lösungen ermöglichen."

