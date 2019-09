Sky präsentiert Helen Mirren als "Catherine the Great"

© Sky

Nach "Chernobyl" steht die nächste Gemeinschaftsproduktion von Sky und HBO an: Darin ist Helen Mirren in die Rolle von "Catherine the Great" zu sehen. Hierzulande läuft die vier Folgen umfassende Miniserie erstmals Ende Oktober.



05.09.2019 - 13:13 Uhr von Kevin Hennings 05.09.2019 - 13:13 Uhr

Zu Lebzeiten revolutionierte Katharina die Große das Russische Reich. Wie das ungefähr ausgesehen haben muss, möchte die Sky/HBO-Koproduktion "Catherine the Great" zeigen, in der die unbestrittene Herrscherin von Golden-Globe und Oscar-Preisträgerin Helen Mirren ("Die Queen") verkörpert wird. Die vierteilige Miniserie steht ab Donnerstag, den 24. Oktober exklusiv bei Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q zur Verfügung. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ebenfalls am 24. Oktober sowie am Donnerstag, den 31. Oktober um jeweils 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD.

Und darum geht es: Katharina die Große ist eine intelligente, lebenslustige und resolute Frau, die weiß, wie sie den Hof führen muss. Auch wenn sie fast niemanden hat, dem sie völlig vertrauen kann. Langzeit-Liebhaber Grigory Orlov (Richard Roxburgh) verlangt dennoch öffentliche Anerkennung und den Status eines Ehemanns. Der ungeliebte Sohn Paul (Joseph Quinn) strebt zudem nach Macht, doch Catherine durchschaut seine Ränkespiele. Und sogar der seit seinem zweiten Lebensjahr eingesperrte Zar Iwan VI. könnte der Kaiserin noch gefährlich werden.

Schließlich wurde sie selbst 1762 nur durch einen Staatstreich gegen ihren eigenen Mann zur Alleinherrscherin Russlands. Umso wichtiger ist es für sie, über alles und jeden am Hof Bescheid zu wissen. Dann trifft sie jedoch auf den russischen Fürsten Grigory Potemkin (Jason Clarke). Der abenteuerlustige, gebildete und Kunst liebende Leutnant ist so ganz anders als die zahlreichen Liebhaber, die sich Catherine nebenher gönnt. Sehr bald entwickelt sich zwischen den beiden eine enge und leidenschaftliche Beziehung. Doch Potemkins wachsender Einfluss auf Catherine ruft auch Neider auf den Plan.

Geschrieben wurde "Catherine the Great" von Nigel Williams ("Elizabeth I."), inszeniert von Philip Martin ("The Crown"). Für Sky und HBO stellt die Serie die dritte gemeinsame High-End-Koproduktion dar. Erst vor wenigen Monaten sorgte "Chernobyl" für Furoren, im kommenden Jahr soll "The Third Day" mit Jude Law folgen.

