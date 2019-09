RTL probiert's am Nachmittag mit XXL-"Superhändlern"

© TVNOW / Andreas Friese

Ab Ende September streckt RTL seine "Superhändler" wieder auf zwei Stunden. Anders als in der Vergangenheit setzt der Sender dann allerdings auf komplett neue Folgen. Die Trödelshow ist derzeit der einzige Hoffnungsschimmer am Nachmittag.



05.09.2019 - 14:44 Uhr von Alexander Krei 05.09.2019 - 14:44 Uhr

Nach wie vor sucht RTL nach dem passenden Rezept für sein Nachmittagsprogramm. Auch die jüngste Frischzellenkur brachte bislang wenig Erfolg: Weder die Abnehm-Doku "Ran an den Speck" noch die neue Soap "Herz über Kopf" konnten an den vergangenen Tagen aus Quotensicht überzeugen, zudem ist auch "Mensch Papa" weiterhin schwach unterwegs.

Weil bislang einzig "Die Superhändler" nennenswert herausstechen, erhöht RTL demnächst die Dosis. Ab dem 30. September gibt es um 14:00 Uhr zweistündige XXL-Ausgaben der Trödelshow mit Moderator Sükrü Pehlivan zu sehen. In den vergangenen Monaten hatte der Sender immer wieder auf Doppelfolgen gesetzt, wobei es sich bei der zweiten Episode stets um eine Wiederholung handelte.

Diesmal will RTL dagegen mit durchweg neuen Folgen angreifen - und zugleich ins Duell mit dem ZDF ziehen, wo seit Jahren um kurz nach 15 Uhr "Bares für Rares" mit großem Erfolg zu sehen ist. Angesichts der anhaltenden Quotenschwäche von RTL hält sich das Risiko des Unterfangens allerdings in Grenzen.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags bleibt unterdessen vorerst alles wie gehabt. Während um 16:00 Uhr weiterhin "Mensch Papa! Väter allein zu Haus" läuft, übernimmt um 17:00 Uhr "Herz über Kopf". Die RTL-Soap verzeichnete bislang ernüchternde Marktanteile zwischen 4,8 und 8,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, wird sich in den nächsten Wochen also noch deutlich steigern müssen.

Teilen