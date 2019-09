"Batman"-Prequel "Pennyworth" startet im Oktober

© Starzplay

Der Streaminganbieter Starzplay hat einen Veröffentlichtungstermin für die im "Batman"-Universum spielende Serie "Pennyworth" gefunden. Los geht es mit der zehnteiligen ersten Staffel demnach Ende Oktober.



11.09.2019 - 13:58 Uhr von Kevin Hennings 11.09.2019 - 13:58 Uhr

Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem Batmans persönliche Geschichten erzählt wurden, ist nun sein Butler Alfred Pennyworth (Jack Bannon) an der Reihe. Dieser hat am Anfang von "Pennyworth" gerade seine Zeit bei der britischen Armee hinter sich und will sich in London eine Existenz als Bodyguard aufbauen. Der Streaminganbieter Starzplay hat jetzt angekündigt, dass die erste, zehnteilige Staffel der Prequel-Serie ab Freitag, den 25. Oktober gesehen werden kann.

Die von Horizon Scripted Television ("Krypton") produzierte DC-Serie fängt seine Erzählung in den 60er-Jahren an, als Pennyworth einen neuen Lebensabschnitt beginnen möchte. Er hat viel bei der Armee gelernt, musste jedoch einen Kameraden zu Grabe tragen und wollte diese Erfahrung nicht noch einmal machen. Sein Vater empfiehlt ihm daraufhin, eine Karriere als Hausdiener zu beginnen – mit 40 könne er nämlich schon Butler sein. Alfred zieht es jedoch in die Selbständigkeit: Als Sicherheitsfachmann in London will er seinen Lebensunterhalt verdienen.

Dabei macht er die Bekanntschaft der charmanten Esmé (Emma Corrin, "The Crown"), kann aber auch die Aufmerksamkeit des amerikanischen Industriellen Thomas Wayne (Ben Aldridge, "Our Girl") erregen, den späteren Vater von Bruce Wayne. Der hat ein akutes Sicherheitsproblem mit Terroristen, die "England zurückgewinnen" wollen. Jedenfalls ist ihnen Wayne ein Dorn im Auge, weswegen sie ihn aus dem Weg haben wollen. Als ihnen das während eines Anschlags misslingt, fällt ihr Augenmerk auf Alfred: Sie entführen Esmé, um Pennyworth dazu zu bringen, ihnen Wayne auszuliefern.

Die Pilotfolge zu "Pennyworth" wurde von Bruno Heller ("The Mentalist", "Rom") verfasst, der auch schon in der Mutterserie "Gotham" involviert war. Ebenfalls als Autor verantwortlich zeichnet sich der Emmy-nominierte Filmemacher Danny Cannon ("Training Day", "Nikita"). Als Regisseure konnten unter anderem Rob Bailey ("Whiskey Cavalier") und Bill Eagles ("12 Monkeys") gewonnen werden.

Teilen