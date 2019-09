Disney+ früher als geplant in den Niederlanden verfügbar

© Walt Disney

Obwohl der offizielle Launch von Disney+ weiterhin auf den 12. November geplant ist, dürfen die Niederländer den Streamingdienst überraschend bereits ab sofort testen. Die App kann in unserem Nachbarland zunächst kostenlos ausprobiert werden.



12.09.2019 - 11:27 Uhr von Kevin Hennings 12.09.2019 - 11:27 Uhr

Eigentlich dauert es noch genau zwei Monate, bis Disney+ offiziell seine Premiere feiert. Doch bevor der Streamingdienst am 12. November in den USA, Australien, Neuseeland und Kanada gelauncht wird, dürfen die Niederländer bereits jetzt austesten, wie die App funktioniert. Wer in den Niederlanden lebt, kann Disney+ ab sofort auf seinem Android-Gerät via Google Play Store herunterladen und kostenlos nutzen. Wie in einer Beta-Phase dürfen also ausgewählte Nutzer probieren, was das Angebot zu bieten hat.

Das Film- und Serienangebot bleibt für diesen zwei Monate langen Vorsprung jedoch begrenzt. Auf die neuen High-Budget-Serien wie die "Star Wars"-Produktion "The Mandalorian" können auch unsere Nachbarn noch nicht zugreifen, dafür aber auf den Großteil der restlichen Bibliothek der bereits anderweitig veröffentlichten Produktionen von Disney, Marvel, Star Wars, National Geographic und Pixar.

Sobald Disney+ am 12. November offiziell in den ersten fünf Ländern online geht, wird der monatliche Preis 6,99 Dollar betragen. Zum Vergleich: Für Netflix werden derzeit mindestens 8,99 Dollar pro Monat fällig. Außerdem lockt Disney+ damit, dass ein Account bis zu sieben Nutzerprofile haben kann, über die vier Streams gleichzeitig laufen dürfen. Wann Disney+ nach Deutschland kommt, ist nach wie vor unklar. Spätestens zwei Jahre nach dem Start soll der Streaming-Dienst aber in allen größeren Märkten verfügbar sein.

Der Soft-Launch in den Niederlanden ist auch deshalb spannend, weil dadurch schon jetzt weitere Einblicke in das Konzept von Disney+ gewährt werden. Anbei deshalb eine Bilderstrecke mit den ersten Impressionen der App-Version für Android.

Disney+ App-Aufbau zur Fotostrecke

