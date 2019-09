DWDL.de übertägt Deutschen Schauspielpreis live

© Deutscher Schauspielerpreis

Am Freitagabend wird im Berliner Zoo Palast der Deutsche Schauspielpreis 2019 verliehen - eine Auszeichnung von Schauspielerinnen und Schauspielern für Schauspielerinnen und Schauspielern. DWDL.de überträgt wieder live.



13.09.2019 - 14:08 Uhr von Uwe Mantel 13.09.2019 - 14:08 Uhr

Der im Jahr 2012 ins Leben gerufene Deutsche Schauspielpreis wird am heutigen Abend bereits zum achten Mal verliehen. Hinter dem Preis steht der Bundesverband Schauspiel - und während die Nominierten von einer Jury ausgewählt werden, können über die Preisträger in den acht regulären Kategorien schließlich alle Mitglieder des BFFS abstimmen - eine Preis unter Kolleginnen und Kollegen gewissermaßen, der den "besonderen Blickwinkel der Schauspieler und ihre Kennerschaft" widerspiegeln soll.

Zusätzlich zu den Preisen in den Kategorien Schauspielerin bzw. Schauspieler in einer Hautprolle, Nebenrolle sowie getrennt davon komödiantischen Rolle, dem Nachwuchspreis und dem Preis für den Starken Auftritt (Alle Nominierungen finden Sie hier), gibt es auch mehrere Spezialkategorien, deren Gewinner schon jetzt feststehen. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr der Synchronpreis "Die Stimme" verliehen, neu ist auch der Theaterpreis und der Deutsche Fairnesspreis. (Mehr zu den Preisträgern hier). Dazu kommt noch der Ehrenpreis fürs Lebenswerk, der diesmal an Christine Schorn geht, sowie der Ehrenpreis Inspiration für Helga Trüpel.

Die Verleihung im Berliner Zoo-Palast soll etwa gegen 19:30 Uhr beginnen, sie lässt sich im Live-Stream unter dwdl.de/live/ verfolgen.

Teilen