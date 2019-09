ZDF lädt Faisal Kawusi kurzfristig aus "Fernsehgarten" aus

© Sat.1

Zwei Tage vor einem geplanten Auftritt hat die Redaktion des "Fernsehgartens" Faisal Kawusi wieder ausgeladen. Der macht seinem Ärger auf Instagram Luft. Das ZDF beteuert, die Entscheidung habe nichts mit dem Mockridge-Auftritt zu tun.



14.09.2019 - 17:29 Uhr von Uwe Mantel 14.09.2019 - 17:29 Uhr

Der ZDF-"Fernsehgarten" kommt in diesem Jahr nicht so recht zur Ruhe. Nun sorgt die sonntägliche ZDF-Show mit der kurzfristigen Ausladung des Comedians Faisal Kawusi für Schlagzeilen. Via Instagram machte der seinem Ärger am Freitagnachmittag Luft. Nur zwei Tage vor dem lange geplanten Auftritt am kommenden Sonntag habe das ZDF telefonisch abgesagt. Aus Sicht von Kawusi hängt die Reaktion mit dem "Affen"-Auftritt von Luke Mockridge zusammen, der bei den Machern und insbesondere Moderatorin Andrea Kiewel gar nicht gut ankam.

"Die haben knallhart abgesagt, wahrscheinlich weil sie sich in die Hose geschissen haben, weil sie Angst hatten, dass ich am Sonntag irgendeine Scheiße mache. Luke, das ist alles deine Schuld", wettert Kawusi, der in seinem Video auch nicht mit Anspielungen auf den Mockridge-Auftritt spart und das Telefonat mit einer Banane nachstellt. Für Kawusi wäre es nicht der erste Auftritt im "Fernsehgarten" gewesen, auch im vergangenen Jahr stand er dort bereits auf der Bühne. "Ich war professionell, habe meinen Job abgeliefert, wie ich es immer mache." Das Verhalten der "Fernsehgarten"-Redaktion sei nun hingegen "auf so vielen Ebenen unprofessionell".

Unter der Facebook-Ankündigung der nächsten "Fernsehgarten"-Sendung sammeln sich nun jedenfalls die wütenden Kommentare der Kawusi-Fans. Dort meldete sich auch das "Fernsehgarten"-Team kurz zu Wort und wies die Darstellung, es gebe einen Zusammenhang mit dem Mockridge-Auftritt, zurück. Wörtlich schreibt das ZDF: "Am Donnerstag wurde der Fernsehgarten-Redaktion der Text für den Auftritt von Faisal Kawusi vom Management zugeschickt. Nach Einschätzung der Redaktion ist dieser inhaltlich für ein Familienprogramm am Sonntagvormittag nicht geeignet. Daher wurde der Auftritt am Freitag beim Management des Künstlers abgesagt."

Kawusi jedenfalls ist einstweilen kaum zu beruhigen und schließt künftige Auftritte in der ZDF-Show kategorisch aus: "Um es mit den Worten einer sehr entspannten Moderatorin zu sagen: 'Never ever again. Shame on you."

