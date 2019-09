"Bachelor in Paradise" erhält neuen Sendeplatz

© MG RTL D

RTL hat den Start der zweiten "Bachelor in Paradise"-Staffel angekündigt. Diese wird, anders als der erste Durchlauf, nicht mehr mittwochs, sondern immer dienstags zu sehen sein. Fans des Formats müssen sich noch rund einen Monat lang gedulden.



18.09.2019 - 14:43 Uhr von Timo Niemeier

Die wichtigste Personalie der neuen "Bachelor in Paradise"-Staffel steht nun schon seit einigen Wochen fest: Paul Janke wird Barkeeper. Tatsächlich ist der ehemalige "Bachelor" in der Kuppelsendung zuständig für das Mixen von Cocktails. Darüber hinaus soll Janke den Singles auch als Ansprechpartner dienen. Nun steht auch fest, ab wann die Fans des Formats das sehen werden können. Die neue Staffel von "Bachelor in Paradise" startet am 15. Oktober.

Die Kuppelsendung ist dann immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen, im vergangenen Jahr lief das Format noch am Mittwochabend. Auch "Bachelor" und "Bachelorette" sind am Mittwoch zu sehen, der Switch auf den Dienstagabend ist also in gewisser Weise auch ein Risiko, muss man die Fans doch an den neuen Sendeplatz gewöhnen. "Bachelor in Paradise" folgt auf dem Sendeplatz jedenfalls der aktuellen Staffel von "Zahltag", die noch bis zum 8. Oktober zu sehen sein wird. Die Quoten waren zuletzt aber sehr mager (DWDL.de berichtete).

Wer "Bachelor in Paradise" noch nicht kennt: RTL schmeißt in der Sendung Kandidaten von "Bachelor" und "Bachelorette" noch einmal zusammen, um zu sehen, ob aus ihnen vielleicht nicht doch noch das ein oder andere Paar entstehen könnte. Insgesamt 33 Singles nehmen an der Show teil. Regelmäßig müssen Singles das vermeintliche Paradies verlassen, andere kommen dafür neu hinzu. Produziert wird die Show von Warner Bros., die erste Staffel erzielte im vergangenen Jahr gute 14,6 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Im Schnitt sahen damals etwas mehr als zwei Millionen Menschen die sechs ausgestrahlten Ausgaben.

