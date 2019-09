"Walking Dead" kehrt mit täglicher Dosis bei RTL II zurück

© AMC

Anfang Oktober startet die zehnte Staffel von "The Walking Dead" im amerikanischen Fernsehen sowie hierzulande bei FOX. Im Free-TV gibt's parallel dazu die neunte Staffel zu sehen. RTL II setzt dabei auch diesmal wieder auf eine Sonderprogrammierung.



20.09.2019 - 13:17 Uhr von Alexander Krei 20.09.2019 - 13:17 Uhr

Auch wenn "The Walking Dead" nach Auffassung vieler Fans die besten Zeit hinter sich hat, erfreute sich die Horrorserie hierzulande zuletzt noch immer großer Beliebtheit. RTL II kann sich daher wohl schon mal auf gute Quoten einstellen, wenn der Sender demnächst die neunte Staffel als Free-TV-Premiere ins Programm nehmen wird.

Inzwischen steht auch der Ausstrahlungstermin fest: RTL II zeigt die neuen Folgen ab Samstag, den 5. Oktober und setzt - wie schon in den Jahren zuvor - auf eine Sonderprogrammierung. Innerhalb von einer Woche gibt's die komplette Staffel mit 16 Folgen im Doppelpack zu sehen. Los geht es um 22:00 Uhr, danach laufen jeweils zwei "Walking Dead"-Episoden nach 23 Uhr. Am 6. Oktober erfolgt die Ausstrahlung wegen des "Love Island"-Finals sogar erst gegen Mitternacht.

Die Handlung der neunten Staffel setzt eineinhalb Jahre nach dem Sieg über Negan und die Saviors ein. Die Überlebenden arbeiten daran, Ricks und Carls Plan zum Aufbau einer neuen, stabilen Zivilisation in die Tat umzusetzen. Noch immer fehlen in den verbündeten Siedlungen wichtige Grundlagen für einen funktionierenden Ackerbau und die Infrastruktur, um den Handel zwischen den Orten zu verbessern.

In den USA wird die zehnte Staffel von "The Walking Dead" unterdessen ebenfalls im Oktober an den Start gehen - ab dem 6. Oktober laufen die neuen Folgen. Hierzulande hält der Pay-TV-Sender FOX Schritt und strahlt die Horrorserie nur einen Tag später aus. Die neuen Folgen gibt's jeweils montags um 21:00 Uhr zu sehen.

