ZDF sendet "SOKO"-Crossover im November

© ZDF/Uwe Frauendorf

Das ZDF hat einen Sendeplatz für das geplante Crossover von "SOKO Leipzig" und "SOKO Wien" gefunden. Im November wird der gemeinsame Fall der beiden Teams an einem Freitagabend zur besten Sendezeit zu sehen sein.



24.09.2019 - 14:02 Uhr von Timo Niemeier 24.09.2019 - 14:02 Uhr

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hat das ZDF angekündigt, dass die Teams von "SOKO Leipzig" und "SOKO Wien" demnächst gemeinsam ermitteln sollen. Es ist das erste Crossover dieser beiden "SOKO"-Serien (DWDL.de berichtete). Nun hat das ZDF bekanntgegeben, wann die Produktion, die man gemeinsam mit dem ORF umsetzte, zu sehen sein wird. Gefallen ist die Wahl auf Freitag, den 8. November. Zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr wird man den Film mit dem Titel "Der vierte Mann" ausstrahlen.

Im Mittelpunkt des Crossovers stehen ein entführter Musiker und seine verschwundene Geige. Letztere stammt aus der Werkstatt eines Geigenbauers in Wien. Die SOKO Leipzig wendet sich an die Wiener Kollegen, um zu klären, ob der Wert des Instruments vielleicht eine Rolle bei dem Verbrechen spielen könnte. Doch als die Ermittler in Wien den Geigenbauer aufsuchen, finden sie ihn schwer verletzt vor und zu keiner Aussage über seinen Angreifer fähig. Das alles bildet aber nur den Auftakt zu einer Mordserie, deren Opfer tief in Geschäftsverbindungen zwischen der DDR und Österreich verstrickt waren.

Bei der "SOKO Wien" ermitteln Stefan Jürgens, Michael Steinocher, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch. Im Leipziger Team sind Melanie Marschke, Marco Girnth, Steffen Schroeder und Amy Mußul dabei. Regie führt Erhard Riedlsperger nach einem Drehbuch von Markus Hoffmann, Uwe Kossmann und Max Gruber. Produziert wird das Serien-Special von Satel Film (Heinrich Ambrosch, Sonja Hofmann) und UFA Fiction (Henriette Lippold, Katharina Rietz).

Darüber hinaus hat das ZDF nun auch angekündigt, ab wann man die neue Staffel von "Die Bergretter" zeigen wird. Die Serie ist ab dem 7. November immer donnerstags ab 20:15 Uhr zu sehen. Die letzte Staffel der Serie kam im Schnitt auf mehr als fünf Millionen Zuschauer und erreichte rund 16,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Teilen