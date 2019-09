RTL II bringt "Game of Thrones" ab Mitte Oktober zu Ende

© HBO

Die finale Staffel von "Game of Thrones" schafft es bald auch ins Free-TV, RTL II hat nun bekanntgegeben, wann genau die letzten Folgen zu sehen sein werden. Wie schon zuletzt setzt man auf eine Ausstrahlung am Samstagabend.



26.09.2019 - 16:44 Uhr von Timo Niemeier 26.09.2019 - 16:44 Uhr

RTL II hat angekündigt, die letzte Staffel von "Game of Thrones" ab Samstag, den 12. Oktober, auszustrahlen. An diesem Abend laufen zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr die ersten drei Folgen der achten Staffel. Eine Woche später zeigt man die Episoden vier und fünf. Am 26. Oktober steht dann das Finale an, im Anschluss daran zeigt RTL II noch die "GoT"-Doku "The Last Watch".

Deutschlandpremiere feierte die finale "Game of Thrones"-Staffel bereits kurz nach dem US-Start bei Sky. Dort sorgte die Serie auch für richtig starke Quoten, das Finale sahen sich trotz der Ausstrahlung mitten in der Nacht fast eine Million Menschen an (DWDL.de berichtete). Wie viele Zuschauer RTL II jetzt noch einmal für die Serie begeistern kann, ist eine spannende Frage. Die siebte Staffel kam beim Sender auf durchschnittlich 1,21 Millionen Zuschauer und 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

