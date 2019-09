Gottfried Zmeck hört als CEO bei Mainstream Media auf

© DWDL

Pay-TV-Urgestein Gottfried Zmeck hat sich dazu entschlossen, als CEO der Mainstream Media AG aufzuhören. Bereits zum 1. Oktober übergibt er den Staffelstab. Er wird dem Unternehmen aber auch weiterhin verbunden bleiben - in anderer Funktion.



30.09.2019 - 10:13 Uhr von Alexander Krei 30.09.2019 - 10:13 Uhr

Gottfried Zmeck hört als CEO der Mainstream Media AG auf. Einen entsprechenden "kress"-Bericht bestätigte das Unternehmen am Montag auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. Zmeck wird den Posten zum 1. Oktober an Tim Werner übergeben, der bereits seit acht Jahren als Vorstandsmitglied fungiert und bislang als COO des Pay-TV-Senders Romance TV fungiert.

Im Zuge dessen soll der Vorstand der Mainstream Media AG, die neben Romance TV auch den Heimatkanal und GoldStar TV betreibt, verkleinert werden und neben Werner als CEO noch aus Horst Kümmel als Finanzchef bestehen. Gottfried Zmeck wiederum wechselt im Gegenzug als Vorsitzender in den Aufsichtsrat. Zudem bleibt er weiterhin Mehrheitsaktionär der AG.

"Nach zwei Jahrzehnten an der Spitze sehe ich jetzt den richtigen Zeitpunkt für eine Verjüngung in der operativen Führung", sagte Zmeck zu "kress" und lobt seinen Nachfolger, der in der Vergangenheit für ZDF Enterprises tätig gewesen ist. "Tim Werner hat sich sowohl in der Branche wie gegenüber Eigentümern und Mitarbeitern schon bisher profiliert."

