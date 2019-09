ESC-Chef Jon Ola Sand hört im nächsten Jahr auf

© imago images / Ukrainian News

Jon Ola Sand, seit 2011 Executive Supervisor des Eurovision Song Contest (ESC) und damit Kopf der Veranstaltung, zieht sich nach dem Wettbewerb im kommenden Jahr zurück. Danach geht er zurück in sein Heimatland, um beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzuheuern.



Die European Broadcasting Union verliert 2020 mit Jon Ola Sand ihren ESC-Chef. Der gebürtige Norweger hat angekündigt, nach dem Musik-Wettbewerb im kommenden Jahr in Rotterdam aufzuhören. Sand ist seit 2011 Executive Supervisor des ESC und damit der Chef der gesamten Veranstaltung. Außerdem wird er auch den Posten des Head of Live Events abgeben, in dieser Rolle verantwortete er den Junior Eurovision Song Contest, die Eurovision Young Musicians und die Eurovision Choir-Wettbewerbe.

Während die Arbeiten am ESC in den Niederlanden fortgesetzt werden, muss sich die EBU jetzt nach einem Nachfolger für Sand umsehen. Er selbst wird im kommenden Jahr nach Norwegen zurückkehren und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk NRK anheuern. "Das vergangene Jahrzehnt bei der European Broadcasting Union war fantastisch und aufregend, aber es wird auch gut sein, nach Hause zu kommen", sagt Sand.

"Ich bin seit über 20 Jahren am Eurovision Song Contest beteiligt. Zuerst als Delegationsleiter für Norwegen, dann als ausführender Produzent in Oslo im Jahr 2010 und in den letzten neun Jahren durfte ich der Kapitän des Schiffes in Genf sein. Rotterdam wird mein zehnter Wettbewerb als Executive Supervisor sein. Das scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, den Staffelstab weiterzugeben und eine neue Herausforderung bei NRK anzunehmen. In meiner neuen Rolle werde ich mich dafür einsetzen, dass NRK weiterhin ein erstklassiger öffentlich-rechtlicher Sender bleibt und fit für die Zukunft ist."

NRK-Chef Thor Gjermund Eriksen sagt, Sand werde dazu beitragen, "NRK als öffentlich-rechtlichen Sender und Produktionshaus weiterzuentwickeln und uns auf den Umzug in unser brandneues Zuhause vorzubereiten". EBU-Medienchef Jean Philip De Tender ergänzt, Sand sei in den letzten zehn Jahren von "unschätzbarem Wert" gewesen. Mit den EBU-Mitgliedern habe er die "fortschrittlichste Unterhaltungsshow der Welt" ins Leben gerufen, so De Tender.

