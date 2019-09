Netflix setzt "Stranger Things" fort und bindet Macher an sich

© Netflix

"Stranger Things" ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Serien von Netflix, nun hat das Unternehmen eine vierte Staffel der Serie offiziell bestätigt. Außerdem bindet man die Duffer-Brüder fest an sich.



30.09.2019 - 18:55 Uhr von Timo Niemeier 30.09.2019 - 18:55 Uhr

Schenkt man den von Netflix veröffentlichten Zahlen Glauben, so ist "Stranger Things" eine der erfolgreichsten Serien des Streamingdienstes (DWDL.de berichtete). Insofern ist die Fortsetzung der Serie nur eine Formsache gewesen - nun hat Netflix auch offiziell grünes Licht gegeben. Die Verlängerung um eine weitere Staffel wurde nun durch ein kurzes Teaser-Video bestätigt. Details zum geplanten Drehbeginn gibt es noch nicht. Dem kurzen Teaser-Video kann man aber entnehmen, dass die Geschichte der neuen Folgen wohl nicht in Hawkins spielen wird.

Dafür hat Netflix nun auch verraten, dass man die beiden wichtigsten Köpfe hinter der Serie, Matt und Ross Duffer, exklusiv an sich gebunden hat. Der Streamingdienst hat die Brüder mit einem Overall-Deal ausgestattet. In diesem Rahmen werden die beiden "Stranger Things"-Showrunner über mehrere Jahre hinweg Filme und Serien exklusiv für Netflix entwickeln. Über den Zeitraum des Deals hat Netflix keine Angaben gemacht.

Mit dem Overall-Deal bindet Netflix die nächsten hochkarätigen Serienmacher an sich. Auch mit Kreativen wie Shonda Rhimes ("Grey's Anatomy") und Ryan Murphy ("Glee") hat man entsprechende Verträge geschlossen. In Deutschland hat Netflix die beiden "Dark"-Macher Jantje Friese und Baran bo Odar fest an sich gebunden. Netflix ist aber nicht der einzige Streaminggigant, der Kreative mit Exklusiv-Verträgen ausstattet. Gerade erst hat Amazon mit Emmy-Abräumerin Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") einen solchen Deal geschlossen (DWDL.de berichtete). Apple hat sich derweil schon vor etwas mehr als einem Jahr die Dienste von Talk-Queen Oprah Winfrey gesichert.







