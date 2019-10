High View produziert Doku-Reihe für seinen Sender Planet

© High View

Das Medienunternehmen High View, zu dem neben Deluxe Music auch der Dokusender Planet gehört, produziert für letzteren eine Reihe zum Thema ökologische Landwirtschaft. Präsentiert wird das Format von einer Bloggerin.



01.10.2019 - 13:43 Uhr von Timo Niemeier 01.10.2019 - 13:43 Uhr

Beim Dokusender Planet dreht sich in einem neuen Format bald alles um ökologische Landwirtschaft. Der Sender, der zur High View Gruppe gehört, hat das Format "Unser Essen - Vom Feld bis zum Teller" angekündigt. Darin will man die biologische Herstellung den "Spitzenprodukten" auf lokalen Bauernhöfen und Landwirtschaftsbetrieben zeigen. Darüber hinaus will man die Zuschauer über Eigenschaften und Verwendung der Produkte informieren.

Drehstart für die neue Reihe ist Mitte Oktober, zu sehen gibt es die Sendung dann im ersten Quartal des kommenden Jahres. Präsentiert wird die Eigenproduktion des kleinen Senders von der Bloggerin Mimilicious, die einen gleichnamigen Vlog betreibt. In jeder Folge besucht sie einen Biohof, schaut hinter die Kulissen, führt Interviews, informiert über die dort hergestellten Nahrungsmittel und kocht am Ende mit den Erzeugnissen des Hofes ein Gericht. Jede Episode der ersten Staffel widmet sich einem bestimmten Lebensmittel: So geht es um Milchprodukte, Fleisch, Getreide und Brot, Obst und Gemüse oder Fisch. Planet produziert die Serie für seinen jüngst eingeführten Programmslot "Planet Zukunft". Dort setzt der Sender auch selbst auf Umweltbewusstsein: Die Anreise zu den Biohöfen erfolgt mit dem Elektroauto, während des Drehs wird kein Plastik verwendet und generell will man die CO2- Bilanz möglichst niedrig halten. Alexander Trauttmansdorff, Geschäftsführer der High View Gruppe, sagt zum neuen Format: "Es freut mich, dass wir auf unserem Sender Planet mit einer weiteren attraktiven und spannenden Produktion einen Beitrag zur aktuellen Klima- und Umweltdebatte beisteuern können."

Teilen