Kogels Leonine findet Verkaufschefin bei ProSiebenSat.1

© Leonine

Fred Kogels neues Medienunternehmen Leonine hat nun auch eine Verkaufschefin: Christiane Goldberg übernimmt diesen Posten und verantwortet damit den Lizenzverkauf. Sie kommt von ProSiebenSat.1.



01.10.2019 - 14:17 Uhr von Timo Niemeier 01.10.2019 - 14:17 Uhr

Christiane Goldberg heuert bei Leonine, dem neuen Medienunternehmen von KKR und Fred Kogel, an. Ab sofort agiert Goldberg als Senior Vice President Sales und wird in dieser Position den Lizenzverkauf des Unternehmens verantworten. In dieser Funktion berichtet sie an CEO Fred Kogel, der auch gesamtverantwortlich für den Lizenzhandel zeichnet.

Kogel sagt zum Neuzugang: "Ich freue mich sehr, dass wir eine so ausgewiesene Lizenz- und Sales-Expertin wie Christiane Goldberg für unser Team gewinnen konnten. Sie ist eine exzellente Kennerin des Marktes und national sowie international bestens vernetzt und geschätzt. Wir sind sicher, dass sie auf dieser Basis einen wichtigen Beitrag für die weitere Entwicklung von Leonine leisten wird. Mit ihrem Eintritt ist die personelle und strukturelle Neuausrichtung unseres Lizenzgeschäftes nun abgeschlossen."

Goldberg kommt von ProSiebenSat.1, wo sie zuletzt als SVP Group Content Acquisitions & Sales tätig war, in dieser Funktion war sie für den Erwerb von Lizenzen im Bereich Spielfilm und Serie zuständig. Seit 2016 betreute sie zudem dem Lizenzverkauf der TV-Gruppe für das deutschsprachige Europa. Ihre Karriere startete Christiane Goldberg 1999 als Programmplanerin bei ProSieben. Zu ihrem neuen Job sagt sie: "Bei Leonine möchte ich die Weiterentwicklung dieses spannenden und neuen Unternehmens aktiv mitgestalten, das mit mehr als 7.000 Titeln über eine der größten Lizenzbibliotheken im Markt verfügt. Gemeinsam mit meinem Team wollen wir auf dieser Grundlage die Programmversorgung optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse unserer Kunden zuschneiden. Das gilt für Free-TV Sender genauso wie für Pay-TV Anbieter und OTT-Plattformen."

Dass das neue Unternehmen von Fred Kogel den Namen Leonine tragen wird, steht erst seit einigen Tagen fest (DWDL.de berichtete). Entstanden ist der neue Konzern aus dem Zusammenschluss der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film. Darüber hinaus gehört auch Tele 5 komplett und RTL II anteilig zum Unternehmen.

Teilen