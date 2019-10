Beitragsservice mit zweitem Interims-Chef in vier Wochen

© eitragsservice/D. Schönewald

Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio bekommt seinen zweiten Interims-Chef innerhalb eines Monats: IT-Chef Joachim Altmann wird das Unternehmen bis zur Findung einer endgültigen Lösung kommissarisch als Geschäftsführer leiten.



01.10.2019 - 14:35 Uhr von Timo Niemeier 01.10.2019 - 14:35 Uhr

Joachim Altmann wird kommissarischer Geschäftsführer des Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Bislang war er im Unternehmen verantwortlich für den Bereich IT. Er folgt damit auf Claudia Seifert, die ihrerseits seit dem 1. September kommissarisch das Unternehmen geleitet hatte. Sie ist Ende September allerdings in den Ruhestand gegangen, deshalb musste nun ein neuer Geschäftsführer auf Zeit her. Der frühere Geschäftsführer Stefan Wolf hat das Unternehmen Ende August verlassen (DWDL.de berichtete).

Um nun einen neuen Geschäftsführer zu finden, hat der Verwaltungsrat des Beitragsservice eine Findungskommission eingesetzt. Diese wird durch ein Personalberatungsunternehmen unterstützt. Katrin Vernau, Vorsitzende des Verwaltungsrats und Leiterin der Findungskommission, ist zuversichtlich, die Nachbesetzung in der Geschäftsführung in absehbarer Zeit abschließen zu können. Sie sagt: "Mit Herrn Dr. Altmann haben wir einen erfahrenen Manager an Bord, der den Beitragsservice bestens kennt und weiß, worauf es nun ankommt. Deshalb habe ich ihn gebeten, die Geschäftsführung kommissarisch zu übernehmen."

