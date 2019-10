Telepool übernimmt Münchner Games-Schmiede Diviad

© Telepool

Telepool verstärkt sich im Games-Bereich und hat das Münchner Spiele-Entwicklungsstudio Diviad übernommen. Nun bekommt das Unternehmen einen neuen Namen und bündelt künftig alle Development- und Publishing-Aktivitäten der Gruppe im Games-Bereich.



08.10.2019 - 09:45 Uhr von Timo Niemeier 08.10.2019 - 09:45 Uhr

Erst Mitte September hat DWDL.de exklusiv über die Zukunft der früheren ARD-Tochter Telepool berichtet. Damals vermeldete das Unternehmen einen Development Deal mit der von Jada Pinkett und Will Smith neu gegründeten Holding Westbrook Inc (DWDL.de berichtete). Nun gibt es schon wieder Neuigkeiten, aber auf einem etwas anderen Gebiet. Das Unternehmen stärkt nämlich seinen Games-Bereich und hat zum 1. Oktober die Diviad GmbH übernommen. Die Games-Schmiede ist bereits Anfang des Monats in die Räumlichkeiten von Telepool in München eingezogen.





Telepool benennt den Spieleentwickler nun in Wild River Games um und will ihn zu einem "eigenständigen Self-Developing Publisher" umbauen. Die neue Firma bündelt künftig alle Development- und Publishing-Aktivitäten der Gruppe im Games-Bereich, bei EuroVideo Medien verbleibt wie bisher der physische Vertrieb. Geschäftsführer der Wild River Games GmbH werden Marc Wardenga, bisher Head of Games bei EuroVideo Medien, und Ralf Gronwald, der zuvor unter anderem bei Activision und Disney arbeitete.

Telepool-Geschäftsführer André Druskeit sagt zum Zukauf: "Games bleibt weiterhin ein Wachstumsmarkt, in dem wir künftig mit der Übernahme von Diviad eine noch stärkere Rolle spielen wollen. Darüber hinaus sehen wir zunehmende Synergien zu unserem Filmgeschäft. Wie spannend diese Vernetzung sein kann, sehen wir aktuell an dem Animationsfilm Bayala, der im Oktober in die deutschen Kinos kommt: Unser Weltvertrieb Global Screen verkauft die Rechte international und Wild River Games veröffentlicht parallel das entsprechende PC- und Konsolen-Game, das wir auch ko-entwickelt haben."

Marc Wardenga, Co-Geschäftsführer Wild River Games, ergänzt: "Publishing ist unser Kerngeschäft und wird es auch bleiben, aber die Schaffung interner Development-Ressourcen und damit die Möglichkeit, auch komplett eigene Projekte ohne Partner stemmen zu können, sind ein bedeutender Schritt zum international erfolgreichen Player."

